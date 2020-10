सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर रिया के वकील ने दोहराई क्लाइंट की बात, कहा- 'सत्यमेव जयते'

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एम्स की सबसे अहम फॉरेंस‍िक र‍िपोर्ट सामने आ गई है. इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत, मर्डर नहीं बल्क‍ि 'आत्महत्या' है. अब इस केस की मुख्य आरोपी र‍िया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानश‍िंदे ने इसपर रिएक्ट किया है. उन्होंने अपनी क्लाइंट रिया की बात को दोहराते हुए कहा- 'सत्यमेव जयते'.

रिया के वकील ने कहा- 'सुशांत केस को लेकर मैंने एम्स के डॉक्टर्स का स्टेटमेंट देखा है. इसके ऑफिश‍ियल पेपर्स और रिपोर्ट एम्स और सीबीआई के पास है जो कि जांच खत्म होने के बाद कोर्ट में सबमिट कि‍ए जाएंगे. हम सीबीआई के ऑफिश‍ियल वर्जन का इंतजार कर रहे हैं. हम रिया चक्रवर्ती की तरफ से हमेशा से कहते आए हैं क‍ि सच नहीं बदला जा सकता. रिया के खिलाफ लगाए जा रहे कयास मीडिया के कुछ हिस्से द्वारा जान बूझकर नकारात्मक ढंग से चलाए जा रहे हैं. हम हमेशा सच के साथ हैं. सत्यमेव जयते'.

मालूम हो कि सुशांत केस में केस दर्ज होने के बाद र‍िया चक्रवर्ती ने एक वीड‍ियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया था. उन्होंने 'सत्यमेव जयते' का नारा लगाते हुए सच का साथ देने की बात कही थी.

#WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase.



She says, "I've immense faith in God & the judiciary. I believe that I'll get justice...Satyameva Jayate. The truth shall prevail." pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP