काम के बदले हुई साथ रहने की डिमांड, हैरान रह गई थी एक्ट्रेस, बोली- मेरी मां...

एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने अपने करियर में एक ऐसी घटना का जिक्र किया जब एक प्रोड्यूसर ने उनसे काम के बहाने साथ रहने की डिमांड की. जिसे सुनकर वो और उनकी मां हैरान रह गई थीं.

रेणुका शहाणे से प्रोड्यूसर ने की डिमांड (Photo: X @renukash)
रेणुका शहाणे से प्रोड्यूसर ने की डिमांड (Photo: X @renukash)

रेणुका शहाणे, जिन्हें आम जनता 'हम आपके हैं कौन' फिल्म से जानती है, उन्हें आज भी लगातार लोगों का प्यार मिलता है. वो कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं. हिंदी, मराठी दोनों भाषाओं में एक्ट्रेस का काम दमदार रहा है. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक अजीब घटना का जिक्र किया है, जो उनके साथ कई सालों पहले घटी थी. 

आखिर क्यों हैरान रह गई थीं रेणुका शहाणे?

रेणुका बताती हैं कि एक बार उनसे एक प्रोड्यूसर ने मुलाकात की, जो काम के बहाने उनके पास साथ रहने का ऑफर लेकर आया था. एक्ट्रेस का कहना है कि वो ये सुनकर काफी हैरान थीं. इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ वहीं मौजूद थीं. जूम को दिए इंटरव्यू में रेणुका शहाणे ने कहा, 'एक प्रोड्यूसर मुझसे मिलने मेरे घर आए थे और उन्होंने सीधा मुझे ऑफर किया कि मैं तो शादीशुदा हूं और आप मेरी ब्रैंड एंबेसडर बनेंगी.'

'वो दरअसल साड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक थे. उन्होंने कहा कि पूरा एक कैंपेन होगा और मैं आपको एक महीने के लिए इतना स्टाइपेंड दूंगा. फिर हम लोग साथ रहेंगे. ये सुनकर मैं और मेरी मां वहां हैरान होकर बैठी रह गईं. हालांकि मेरे हिसाब से उस घटना के बाद क्या होता है, ये ज्यादा जरूरी है. इस बातचीत के बाद मैं खुद वो कैंपेन नहीं करना चाहती थी और उसे लेकर वो आदमी कहीं और लेकर गया होगा.'

इंडस्ट्री में 'ना' बोलना पड़ता है कितना महंगा?

रेणुका ने आगे कहा कि ऐसी सब घटनाओं के बाद, लोग उस आर्टिस्ट को और दबाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोग फिर बदले की भावना से दूसरों का काम खराब करते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब आपने किसी को मना किया, तो उसके बाद उस इंसान में बदले की आग जाग जाती है. वो दूसरों को कहता है कि इन्हें मत लो. ये डराने वाली बातें होती हैं. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ.'

'अगर किसी के साथ सेट पर कुछ बुरा होता है, तो वो जाकर अपने हेड को शिकायत करती है. अब या तो आपको निकाला जाएगा, या फिर वो सभी इकट्ठा होकर आपको और परेशान करते हैं. आप निकल जाओ, तो पैसे नहीं मिलेंगे. ये एक पूरा क्लब है जो एकसाथ आता है और उस परेशान हुए इंसान को और भी ज्यादा प्रताड़ित करता है.'

बता दें कि रेणुका शहाणे पिछले लगभग 35 सालों से लगातार काम कर रही हैं. उन्हें आखिरी बार एक हिंदी फिल्म में साल 2022 में देखा गया, जो विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर की 'गोविंदा नाम मेरा' थी.

