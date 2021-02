रणवीर शौरी का गाना, 'रिहाना तो बहाना है, ग्रेटा तो अनपढ़ है'

देश में पिछले कुछ समय से चल रहा किसान आंदोलन अब वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच चुका है. सिंगर रिहाना द्वारा ट्विटर पर किसानों का समर्थन करने के बाद से मामला हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है. रिहाना के अलावा जो एक नाम किसानों के समर्थन में आगे आया है वो है एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का. जहां कुछ लोग इन दोनों सेलिब्रिटी के सपोर्ट में हैं वहीं कंगना रनौत समेत कई सारे लोगों ने रिहाना और ग्रेटा द्वारा दी गईं प्रतिक्रिया की आलोचना की है. अब एक्टर रणवीर शौरी इस मामले में दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक नया गाना बनाया है जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी रिहाना और ग्रेटा का जिक्र है.

रणवीर शौरी ने बीते गुरुवार ट्विटर पर #IndiaTogether के तहत एक क्लिप शेयर की जिसमें वे गिटार बजाते और रिहाना-ग्रेटा पर बनाया अपना नया गाना गाते नजर आ रहे हैं. इस गाने के बोल को अगर सुना जाए तो साफ पता चल रहा है कि वे भी इस बात से इत्तेफाक रखते नजर आ रहे हैं कि रिहाना और ग्रेटा की पॉपुलैरिटी के जरिए किसान आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई. उनके गाने का टाइटल है रिहाना तो बहाना है. इसके अलावा गाने में ग्रेटा को अनपढ़ कहते भी नजर आ रहे हैं. रणवीर के फैन्स को उनका ये गाना बहुत पसंद भी आ रहा है. कुछ लोग उनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों को एक्टर का ये जुदा अंदाज काफी भा रहा है.

Best way to explain it is with a simple, fun song. #IndiaTogether pic.twitter.com/zFFoc1PRFn