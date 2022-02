Chotideepika: Deepika Padukone की फैन है ये लड़की, Ranveer Singh बोले- लीला जैसी कोई नहीं

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वहीं, पत्नी दीपिका पादुकोण आजकल अपनी आगामी फिल्म 'गहराइयां' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस फिल्म में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा नजर आने वाले हैं. रणवीर सिंह ने ट्विटर पर दीपिका की एक नन्ही फैन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 'रामलीला' का दीपिका का लुक लिए नजर आ रही हैं. वीडियो में इस फैन का लुक काफी इंटेंस नजर आ रहा है. यह कहना गलत नहीं होगा कि यह लड़की हू-ब-हू छोटी दीपिका ही नजर आ रही है.

रणवीर ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में इस नन्ही फैन का नाम राशि शिंडे बताया जा रहा है. इस वीडियो में राशि, दीपिका के डायलॉग के साथ उस मुश्किल सीन को करती नजर आ रही हैं जो सबके बस की बात नहीं. लाल रंग के राजस्थानी घाघरा-चोली में छोटी दीपिका फैन्स का दिल जीत रही हैं. दीपिका के डायलॉग को भी बखूबी बोलती नजर आ रही है. रणवीर सिंह ने ट्विटर पर राशि को वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "लीला जैसी कोई नहीं. दीपिका पादुकोण, तुम्हें अपना मिनी वर्जन देखना चाहिए. इसके एक्स्प्रेशन्स कमाल के हैं #chotideepika."

Leela jaisi koi nahi! 😄

Check out this mini version of you! @deepikapadukone

Love the expressions! ❤️ #chotideepika pic.twitter.com/sY3Pa692CG — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 9, 2022

@RanveerOfficial Thank you so much! This is our own creator and a star at @mojappofficial - Rashi Shinde #Chotideepika https://t.co/VmbJTC0vtR — Kishore Acharya (@Kish_Acharya) February 9, 2022

I am really impressed by this, she is total replica of dp she is doing such a cute work pic.twitter.com/MX132mFTGi#ChotiDeepika@RanveerOfficial — Ronit Shukla (@Ronitshukla71) February 9, 2022

I am impressed how she recreated such a difficult character of Deepika with such ease. I am in awe with #ChotiDeepika @RanveerOfficial @mojappofficial pic.twitter.com/Ohazj7vK4j — Asha Rawal (@Musical_Ashaa) February 9, 2022

ट्विटर पर #chotideepika ट्रेंड कर रहा है. राशि के कई फैन्स ने उनका यह वीडियो देखकर तारीफ की है. एक फैन ने लिखा, "रणवीर सिंह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. यह हमारी अपनी क्रिएटर हैं और स्टार भी बन गई हैं अब तो. राशि‍ शिंदे." एक और फैन ने लिखा, "इस एक्ट को देखकर मैं काफी इंप्रेस हुई हूं. दीपिका पादुकोण की यह हू-ब-हू कॉपी हैं. यह शानदार काम कर रही है." एक और फैन ने लिखा, "दीपिका का सबसे मुश्किल किरदार इस लड़की ने कितनी आसानी से रीक्रिएट कर लिया. #chotideepika आप शानदार हो."

Deepika Padukone-Kourtney Kardashian ने पहनी सेम ड्रेस, किसके लुक ने किया इंप्रेस?

रणवीर सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें तो इनकी हाल ही में फिल्म 83 रिलीज हुई है. इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं, दीपिका पादुकोण 'गहराइयां' के प्रमोशन्स में काफी व्यस्त चल रही हैं. यह फिल्म 11 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी. इस फिल्म से दीपिका समेत पूरी स्टार कास्ट को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म का डायरेक्शन शकुन बत्रा ने संभाला है.