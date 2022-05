Ranveer Singh रणवीर की जयेशभाई जोरदार देखने को नहीं मिल रहे दर्शक, पहले दिन पड़ी ठंडी! KRK ने दी जानकारी

रणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार के चर्चे लंबे समय से हो रहे थे. फिल्म का प्रमोशन करने में रणवीर और उनकी को-स्टार शालिनी पांडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. लेकिन फिर भी लगता है कि दर्शकों के बीच इस फिल्म को देखने का उतना उत्साह नहीं है. जितना होने की उम्मीद की जा रही थी. जयेशभाई जोरदार की रिलीज काफी ठंडी हुई है. ऐसे में खुद को मूवी क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके ने रणवीर और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा पर तंज कसा दिया है.

केआरके ने की बेइज्जती

खबरों की मानें तो जयेशभाई जोरदार को लेकर दर्शकों में बज बहुत कम है. फिल्म के मॉर्निंग शो देखने के लिए जनता थिएटर में जा ही नहीं रही है. ऐसे में इसके कई शोज को कैंसिल कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर खास उत्साह नहीं देखने को मिल रहा. केआरके अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखते हैं और फिर अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं. ऐसा ही कुछ उन्होंने जयेशभाई जोरदार के साथ किया है.

अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा, 'फिल्म जयेशभाई जोरदार को धरती हिला देने वाली 5 से 8 प्रतिशत मॉर्निंग शो में ओपनिंग मिली है. 30 प्रतिशत शोज कैंसिल हो गए हैं क्योंकि ऑडियंस नहीं है. रणवीर सिंह और आदित्य चोपड़ा को इतनी बड़ी सफलता के लिए बधाई.'

Film #JayeshbhaiJordaar has got earth shattering opening of 5-8% in the morning show. 30% shows are canceled because of no audience. Congrats to @RanveerOfficial and #AdiChopra for such a huge success.😁

Dear @MehraAmod you are a big drama. But let me tell you, 7people are too much in the show of #JayeshbhaiJordaar! 2 or 3 crazy people should be in the theatre to watch such a crap film of @RanveerOfficial. https://t.co/meO2JumJr7