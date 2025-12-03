बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं. उन्होंने साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' पर एक फिल्म फेस्टिवल में कमेंट किया था. ऋषभ ने इस फिल्म में देवी चामुंडेश्वरी का रोल निभाया था, जिसका मजाक रणवीर ने उड़ाया. अपने मजाक के लिए रणवीर सिंह को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे लेकर माफी भी मांगी. हालांकि मुश्किलों ने अभी तक एक्टर का पीछा नहीं छोड़ा है. धार्मिक भावनाएं आहत करने, दैव परंपरा का अपमान करने और हिंदू विश्वासों का मजाक उड़ाने के लिए प्रशांत मेथल नाम के अधिवक्ता ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.

रणवीर सिंह के खिलाफ हुई शिकायत

प्रशांत मेथल ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 299, 302 तथा 196 के अंतर्गत एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा, 'मैं उपरोक्त पते का निवासी एवं भारत का एक कानून पालक नागरिक तथा अधिवक्ता हूं. मैं यह शिकायत बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह द्वारा किए गए अवैध एवं आपत्तिजनक कृत्यों को आपके तत्काल संज्ञान में लाने के लिए दर्ज करा रहा हूं, जिनसे मेरी तथा लाखों-करोड़ों हिंदुओं, विशेषकर कर्नाटक के तुलु भाषी समुदाय की धार्मिक भावनाएं गहरी ठेस पहुंची है.'

एक्टर ने भावनाएं की आहत

शिकायत में आगे कहा गया है, 'पिछले कुछ दिनों में विभिन्न समाचार माध्यमों तथा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से ज्ञात हुआ है कि 28 नवंबर को गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा में दिखाई गई पवित्र दैव (भूतकोला) परंपरा का खुलेआम मजाक उड़ाया और अपमान किया. मंच पर आरोपी रणवीर सिंह ने तटीय कर्नाटक में पूजे जाने वाले पवित्र पंजुरली/गुलिगा दैव के दिव्य भाव-भंगिमाओं की नकल अश्लील, अपमानजनक एवं हास्यास्पद ढंग से की. इससे भी बढ़कर, उन्होंने पवित्र दैव को मौखिक रूप से भूत कहा. जबकि फिल्म में हमारी राज्य अधिदेवी चामुंडेश्वरी थीं. हमारी संस्कृति एवं धार्मिक मान्यता में दैव कोई भूत नहीं, बल्कि पूजनीय देवता/अर्धदेवता हैं. किसी देवता को भूत कहना सरासर ईशनिंदा है और हिंदू विश्वासों के प्रति जानबूझकर किया गया अनादर है.'

इसके आगे उन्होंने कहा, 'आरोपी एक सार्वजनिक हस्ती हैं जिनके लाखों-करोड़ों फॉलोअर हैं. अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरह का कार्टून करके उन्होंने न केवल कांतारा फिल्म का अपमान किया है, बल्कि तुलु परंपराओं के गहरे आध्यात्मिक विश्वासों का उपहास किया है. यह कृत्य जानबूझकर समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया है. यह वीडियो वायरल हो चुका है, जिससे दैव भक्तों तथा आम जनता में गंभीर मानसिक पीड़ा, आक्रोश एवं असंतोष फैल रहा है. इससे सार्वजनिक शांति भंग होने तथा विभिन्न समुदायों में वैमनस्य बढ़ने की आशंका है.'

FIR दर्ज करने की उठाई गई मांग

अपनी शिकायत में प्रशांत ने रणवीर सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना), धारा 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत करने के स्पष्ट इरादे से शब्द बोलना, ध्वनि करना या इशारा करना), धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाना तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कार्य करना) और धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के अंतर्गत FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में धार्मिक संस्कृति के प्रति इस प्रकार का अनादर एक्टर द्वारा दोहराया न जाए.

माफी मांग चुके हैं रणवीर

रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी से IFFI के मंच 'कांतारा चैप्टर 1' पर चुटकी ली थी. ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और जनता का आक्रोश जाग उठा था. विवादों में घिरने के बाद रणवीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपने मजाक के लिए माफी मांगी थी. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, 'मैं फिल्म में ऋषभ शेट्टी की जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था. एक एक्टर ही समझ सकता है कि फिल्म में इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जैसे कि उन्होंने की. उन्होंने उस सीन को जिस तरह निभाया, वो काबिले-ए-तारीफ है. मैं अपने देश के सभी ट्रेडिशन और कल्चर का सम्मान करता हूं. लेकिन अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं.'

रणवीर सिंह जल्द फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं. इसमें उनके साथ संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना नजर आएंगे. डायरेक्टर आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये पिक्चर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

