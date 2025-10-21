रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने रिवील किया बेटी का फेस, फैंस बोले- मां पर गई है...

बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल माता-पिता बनें हैं. 8 सितंबर 2024 दीपिका ने बेटी को जन्म दिया था. अब दिवाली के मौके पर दोनों कपल ने अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर दिया है.

दरअसल दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर दीपिका ने एक पोस्ट किया. जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की गोद में उनकी प्यारी बेटी दुआ दिखाई दे रही हैं. एक फोटो में रणवीर बच्ची को प्यार से अपनी बाहों में थामे हुए नजर आते हैं और बड़ी ही प्यार से कपल उसे निहार रहे हैं. दुआ की प्यारी सी मुस्कान ने फैंस को बेहद खुश कर दिया.



इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.' फोटोज में दुआ लाल रंग की ड्रेस पहने हुए बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही है. दीपिका-दुआ ने सेम कलर के आउटफिट पहने हुए हैं. एक फोटो में दिवाली की पूजा के दौरान दुआ अपनी मां की गोद में बैठी हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं. वहीं जबकि रणवीर सिंह ऑफ व्हाइट कलर के आउटफिट में हैं. जो अपनी बेटी पर प्यार लुटा रहे हैं.

कमेंट सेक्शन में मिल रहा प्यार

अचानक पोस्ट हुई इन फोटोज ने सेलिब्रिटीज और नेटिजन्स को हैरान कर दिया. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने कहा, Oh God...वहीं हंसिका मोटवानी ने कहा, 'बहुत प्यारी.' इसके अलावा बिपाशा बसु ने कमेंट किया, 'वाह, दुआ, बिल्कुल छोटी मां जैसी. भगवान दुआ का भला करे. दुर्गा दुर्गा.'



दुआ नाम क्या है अर्थ?

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी नन्ही सी जान का नाम दुआ रखा है. जो एक अरबी भाषा का शब्द है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ रिलीजंस के मुताबिक इसका मतलब 'प्रार्थना' होता है.

वहीं वर्कफ़्रंट की बात करें तो, रणवीर सिंह अगली फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई देंगे, जो 6 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. उसके बाद डॉन 3 की शूटिंग में जुट जाएंगे. वहीं दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन के साथ एटली की अगली फिल्म की तैयारी कर रही हैं. साथ ही वो शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग में भी बिजी है.



