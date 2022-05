Jayeshbhai Jordaar की बेइज्जती नहीं सह पाए Ranveer Singh! KRK को ट्विटर पर किया ब्लॉक

रणवीर सिंह की गिनती बॉलीवुड के सबसे कूल एक्टर्स में की जाती है. उनकी प्रेजेंस में माहौल खुशनुमा और लाइट ही रहता है. लेकिन कंट्रोवर्सियल क्रिटिक कमाल राशिद खान ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड के इस कूल हीरो का पारा हाई कर दिया है. तभी तो रणवीर ने ट्विटर पर केआरके को ब्लॉक कर दिया है.

केआरके ने रणवीर पर ली चुटकी

रणवीर के ब्लॉक करने के जानकारी खुद केआरके ने ट्वीट कर दी है. केआरके ने लिखा- मैंने 83 को बर्बाद किया और रणवीर सिंह ने ये सच बर्दाश्त किया. फिर मैंने जयेशभाई जोरदार को बर्बाद किया और रणवीर ने मुझे ब्लॉक कर दिया. क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. मैं अर्जुन कपूर की काफी इज्जत करता हूं ये साहस दिखाने के लिए कि उन्होंने मुझे अब तक ब्लॉक नहीं किया. अर्जुन कपूर इस सच को कुबूल रहे हैं.

I destroyed #83 and #RanveerSingh did tolerate the truth. Then I destroyed #jayeshbhai and he blocked me. Because he is not able tolerate this SADMA. And I really respect @arjunk26 for the courage that he hasn’t blocked me till now and he is accepting to hear the truth.