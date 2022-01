'तलाक का जश्न मनाना चाहिए' धनुष की शादी टूटने के बाद राम गोपाल वर्मा का विवादित ट्वीट

साउथ एक्टर धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने 18 साल की शादी के खत्म होने की अनाउंसमेंट कर अपने चाहने वालों का दिल तोड़ दिया है. उन्होंने सोशल मीड‍िया पर लेटर जारी कर इसकी खबर दी है. जहां एक ओर फैंस उनके सेपरेशन से बुरी तरह आहत हैं, वहीं डायरेक्टर-प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने शादी और तलाक के मुद्दे पर अपनी अलग ही राय रखी है. राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि शादी, समाज में पूर्वजों द्वारा थोपी गई एक बुरा रिवाज है.

राम गोपाल वर्मा ने तीन ट्वीट्स किए हैं. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'सिर्फ तलाक का जश्न संगीत के साथ मनाया जाना चाह‍िए क्योंक‍ि आप एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और एक-दूसरे के खतरनाक क्वाल‍िटीज को जांचने की प्रक्रिया में शाद‍ियां चुपचाप करनी चाह‍िए'. दूसरे ट्वीट में लिखा 'शादी सबसे बुरा रिवाज है जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा हमपर थोप दिया गया है, दुख और सुख के निरंतर चक्र को बढ़ावा देने के लिए.'

