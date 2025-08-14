scorecardresearch
 

Feedback

डांस करते फैन्स, हॉल में बजतीं सीटियां... रजनीकांत की 'कुली' देखने उमड़ी भीड़, क्या पीछे रह जाएगी 'वॉर 2'?

एक तरफ जहां ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्म है, वहीं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कुली भी दर्शकों तक अपनी जगह बना रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. थियेटर्स में फैंस नाच रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं.

Advertisement
X
कुली की बढ़ी डिमांड? (Photo: Instagram @yrf @rajinikanth)
कुली की बढ़ी डिमांड? (Photo: Instagram @yrf @rajinikanth)

फिल्म इंडस्ट्री में इस समय हालात काफी गरम हैं, क्योंकि War 2 और Coolie के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है. बॉलीवुड के लिए इस तरह का समय लंबे वक्त बाद आया है. वहीं दर्शकों के लिए किस फिल्म को पहले देखना है एक कड़ी चुनौती जैसे बनकर उभरी है. अब सोशल मीडिया पर इसके रिएक्शन्स भी आने शुरू हो गए हैं. 

एक तरफ जहां ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्म है, वहीं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कुली भी दर्शकों तक अपनी जगह बना रही है. इन दो फिल्मों ने नॉर्थ-साउथ की डिबेट को फिर से जन्म दे दिया है. मालूम हो कि, वॉर 2 से जहां जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है तो वहीं ऋतिक का तेलुगू सिनेमा में पहली बार कदम रख रहे हैं.

सीटी बजाती-गानों पर झूमती ऑडियन्स

सम्बंधित ख़बरें

War 2 vs Coolie advance booking update
ऋतिक की 'वॉर 2', रजनीकांत की 'कुली' की टक्कर को बाकी 24 घंटे, किसे मिलेगी ग्रैंड ओपनिंग? 
'वॉर-2' के प्री-रिलीज इवेंट में ऋतिक-जूनियर NTR का जलवा, देखें मूवी मसाला  
war 2 cameo of bobby deol
'वॉर 2' में नहीं दिखेंगे शाहरुख-सलमान, इस एक्टर का होगा धांसू कैमियो! फैंस को मिलेगा सरप्राइज 
Hrithik and JrNTR
Jr NTR का Hrithik से बड़ा वादा, जिंदगीभर करेंगे ये काम 
Jr. NTR was scared of being accepted in bollywood
Jr. NTR को लगा बॉलीवुड में अपनाए जाने का डर, बोले- ऋतिक का भी तेलुगू डेब्यू है... 

कुली का क्रेज सिनेमाघरों में जबरदस्त देखने को मिल रहा है. फैंस थलाईवा रजनीकांत को बड़े पर्दे पर देखते ही खुशी से चिल्ला पड़े हैं. वीडियो सामने आए हैं, जहां दर्शक उनकी एंट्री, डांस-गाना और उनके अंदाज को देख दीवाने होते दिख रहे हैं. अपने सुपरस्टार रजनीकांत के करियर के 50 साल पूरे होने पर भी लोग फिल्म में ऐड किया गया उनका टाइटल कार्ड देख एक्साइटेड हो रहे हैं. 

Advertisement

आगे निकली कुली?
सप्ताह की शुरुआत में खबर आई थी कि यशराज फिल्म्स (YRF) ने पूरे भारत में सभी सिंगल स्क्रीन, डुअल स्क्रीन और ट्रिपल स्क्रीन सिनेमाघरों में 100% शो ले लिए हैं, जिससे कुली को सिर्फ चार-स्क्रीन सिनेमाघरों में एक-दो शो ही मिल पाएंगे.

लेकिन हालात तब बदले जब कुली की एडवांस बुकिंग तेज हो गई. पिछले चार दिनों में कुली के शो लगातार बढ़े हैं. शुरू में फिल्म का पहले दिन का अनुमानित कलेक्शन करीब 8 करोड़ रुपये था, लेकिन अच्छी एडवांस बुकिंग की वजह से अब ये क्षमता 60% बढ़कर लगभग 13 करोड़ रुपये हो गई है.

हिंदी ऑडियंस के बीच हिट हो रही कुली?
 
हालांकि हिंदी बाजार में वॉर 2 आगे रहेगी, मगर जिस तरह कुली की डिमांड उसके शो से ज्यादा है, उससे समझा जा सकता है कि रिलीज वाले दिन इसकी ऑक्यूपेंसी वॉर 2 से ज्यादा हो सकती है.

एक बड़े मल्टीप्लेक्स अधिकारी ने बॉलीवुड हंगामा से नाम न बताने की शर्त पर कहा,"कुली टियर-2 और टियर-3 शहरों में अच्छा कर रही है, इसलिए हम इसके शो बढ़ा रहे हैं. दर्शकों की डिमांड है, और हमें उसे पूरा करना ही होगा."

एक दो-स्क्रीन सिनेमाघर के मालिक ने बताया,''हमें YRF की तरफ से सख्त हिदायत थी कि कुली का एक भी शो न दें, लेकिन अब दर्शकों की मांग पर हमने इसके दो शो लगाए हैं, और टिकट बिक भी रहे हैं.'' बता दें, बुक माय शो ऐप पर भी कुली और वॉर 2 के शोज में बदलाव देखे जा सकते हैं.

Advertisement

मालूम हो कि, यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी स्पाई थ्रिलर वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. वहीं फिल्म में कियारा आडवाणी भी ग्लैमर के साथ एक्शन करती दिखेंगी. वहीं कुली में रजनीकांत एक गोल्ड स्मगलर के रोल में हैं, जो अपने पुराने गैंग को फिर से एक्टिव करने में जुटा है, लेकिन उसके रास्ते की अड़चने आती हैं. दोनों ही फिल्में 14 अगस्त को रिलीज हुई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement