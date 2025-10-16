scorecardresearch
 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से रातोरात मशहूर हुए रजत बेदी, बोले- पहले मेरा नाम कोई नहीं जानता था

बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी ने आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से सालों बाद कमबैक किया है. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज रिलीज हुई है. रजत को अपनी परफॉर्मेंस के लिए फैन्स का बहुत प्यार मिल रहा है.

सक्सेस से खुश रजत बेदी (Photo: Instagram @rajatbedi24)
सक्सेस से खुश रजत बेदी (Photo: Instagram @rajatbedi24)

'कोई मिल गया' फेम रजत बेदी काफी सालों बाद पर्दे पर लौटे हैं. वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है. रजत को फैन्स का खूब प्यार मिल रहा है. रजत अपनी इस सक्सेस को काफी एन्जॉय कर रहे हैं. एक्टर अपने करियर के नए फेज में आकर काफी खुश भी हैं. पर रजत के साथ-साथ उनकी फैमिली भी लाइमलाइट में आ गई है. 

फैन्स से मिलने वाले प्यार पर बोले रजत
रजत ने खुशी जाहिर की कि उन्हें फैन्स का इतना प्यार मिल रहा है. उनके लिए इंडस्ट्री में काफी चीजें बदली हैं. लोगों ने अपनाना शुरू किया है. Filmygyan को दिए इंटरव्यू में रजत ने कहा- हे भगवान! मेरे परिवार को नहीं पता कि आखिर वो मेरी सक्सेस पर कैसे रिएक्ट करें. क्योंकि ये प्यार सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरे परिवार को भी मिल रहा है. मेरा पूरा परिवार खुश हैं. मेरे परिवार में जो-जो हैं, उन सभी को लोग अलग तरह से जान पा रहे हैं. 

पहले तो मेरा नाम भी कोई नहीं जानता था. पहले सब कहते थे कि इसे कहीं देखा है. आप वही थे न जिन्होंने वो फिल्म की. आपका नाम क्या है. भगवान की कसम खाकर ये बात मैं आपको बता रहा हूं. मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो वो अपनी फिल्मों के लिए ही जाता हूं. लोग जानते हैं कि मैं एक्टर हूं. 

बता दें कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान द्वारा निर्देशित इस सीरीज में बॉबी देओल, सहर बंबा, मनोज पाहवा, लक्ष्य, मोना सिंह, राघव जुयाल, अन्या सिंह, मनीष चौधरी, विजयंत कोहली और गौतमी कपूर समेत शानदार एक्टर्स की टीम नजर आ रही है. फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज सितारे शाहरुख खान, एस.एस. राजामौली, सलमान खान, इमरान हाशमी, आमिर खान, रणवीर सिंह और करण जौहर की सरप्राइज कैमियो भी देखने को मिल रहा है. 

प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' में अपने खलनायक किरदार के लिए मशहूर रजत बेदी कई हिट फिल्मों जैसे 'हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई', 'इंडियन', 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' और 'हेरा फेरी' में भी नजर आ चुके हैं.

