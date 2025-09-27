scorecardresearch
 

चर्चा में रजत बेदी की बेटी, हो रही करीना से तुलना, बोले- वो एक्टिंग में...

एक्टर रजत बेदी ने आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से कमबैक किया है. पूरे परिवार के साथ रजत, स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे. पर फैन्स की नजरें इनकी बेटी पर टिक गईं. उन्होंने देखकर कहा कि रजत की बेटी एकदम करीना कपूर लगती हैं. इसपर रजत ने रिएक्ट किया है.

वेरा बेदी की हो रही करीना से तुलना (Photo: Screengrab)
नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से रजत बेदी ने सालों बाद कमबैक किया है. जरज सक्सेना का किरदार अदा करते ये दिखाई दिए हैं. सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान रजत अपने पूरे परिवार के साथ स्पॉट हुए थे. लेकिन स्पॉटलाइट इनकी बेटी ले गईं. सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है कि वेरा बेदी एकदम करीना कपूर की तरह दिखती हैं. 

रजत ने अपनाया है कि अचानक से बेटी का इस तरह लाइमलाइट में आना परिवार के लिए नया अनुभव है. वेरा बहुत ही सिम्पल हैं. लेकिन जिस तरह से फैन्स वेरा की सराहना कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक फैन ने लिखा है कि करीना से ज्यादा सुंदर वेरा की नीली आंखें हैं. एक और फैन ने लिखा कि दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर हैं. 

स्पॉटलाइट में रजत की बेटी वेरा
रजत ने कहा- मेरा पूरा परिवार स्पॉटलाइट में आया. केवल अकेला मैं नहीं. मेरे बच्चे एक्सपोजर देख रहे हैं, क्योंकि मैं शो का हिस्सा बना हूं. वो वायरल हो रहे हैं और ये सबकुछ देखना क्रेजी है. हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में रजत ने करीना संग वेरा की तुलना पर कहा- वो खुश है ये सब देखकर. क्योंकि ये अटेंशन उसको सिर्फ इंडिया से ही नहीं मिल रही है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर मिल रही है. अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई हर जगह से लोग उसको कॉल कर रहे हैं. वो इतनी सिम्पल है, उसने कभी इतना एक्सपोजर नहीं देखा. 

पहली बार वो अपनी लाइफ में रेड कारपेट पर गई थी वो भी अपने पिता के साथ. वो इतनी सिम्पल है लाइफ में. मेरे बच्चों ने मेरे उतार-चढ़ाव देखे हैं और इंडस्ट्री में क्या होता है, वो भी जानते हैं. लेकिन रजत ने अपने दोनों बच्चों में से किसी से भी इन बातों पर बातचीत नहीं की. 

एक्टिंग में आएंगे बच्चे
रजत ने कहा- मैंने कभी उन दोनों से इस बारे में बात नहीं की. न ही बताया कि किस तरह इनसे डील करना होता है. पर वो एक बात जरूर जानते हैं कि हमें शांत और इज्जतदार रहना होता है वो भी सभी के साथ. आपको मेरे जैसा एटीट्यूड मेरे बच्चों में नहीं मिलेगा. उनके लिए ये सबकुछ नया है. और वो काफी खुश हैं. 

दोनों ही बच्चे रजत बेदी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे. शोबिज में अपनी जगह बनाएंगे. इस बात पर रजत ने कहा- अगर बात करूं अपने बेटे की तो हम लोग उसको लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो कुछ दिनों में लॉन्च हो भी जाएगा. रही बात बेटी की तो वो भी एक्टिंग में आने का सोच रही है. हालांकि, पहले कभी उसने ये सब नहीं सोचा था. 

