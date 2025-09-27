scorecardresearch
 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का आएगा दूसरा सीजन', एक्टर ने किया कंफर्म, शो से मिले प्यार पर बोले- जिंदगी...

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो गई है. पहला सीजन हिट होने के बाद, एक्टर रजत बेदी ने कंफर्म किया है कि मेकर्स इसका दूसरा सीजन भी लेकर आने वाले हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरा सीजन पर बोले रजत बेदी (Photo: Screengrab, Yogen Shah)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में शानदार एंट्री मारी है. उनकी पहली वेब सीरीज बतौर डायरेक्टर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फैंस के बीच हिट हो गई है. सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. अब पहले सीजन की हिट के बाद, मेकर्स इसका दूसरा सीजन भी जल्द लेकर आ रहे हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सीजन 2 को लेकर क्या बोले रजत बेदी?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जलज सक्सेना का रोल प्ले कर चुके एक्टर रजत बेदी ने खुद कंफर्म किया है कि मेकर्स दूसरे सीजन पर भी काम कर रहे हैं. न्यूज 18 संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'हां, दूसरा सीजन बन रहा है. इसपर काम चल रहा है. मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस दूसरे सीजन में मुझे और भी ज्यादा देखेंगे.' 

रजत ने आगे ये भी बताया कि उन्हें कैसे ये सीरीज ऑफर हुई. एक्टर ने कहा, 'एक दिन मेरे एक कॉलीग का सरप्राइज कॉल आया कि आर्यन मुझे ढूंढ रहा है. मैं उस वक्त कनाडा में था. आर्यन के ऑफिस ने उन्हें पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि आर्यन मुझसे मिलना चाहता है. मैं तुरंत मुंबई पहुंच गया. मुझे वो डेट भी याद है 21-22 दिसंबर, 2022. आर्यन मुझे खुद लेने आया था. वो मुझसे मिलने के लिए थोड़ा नर्वस था. वो कई दिनों से प्लान कर रहा था कि मुझसे कैसे बात करनी है.'

कैसे आर्यन की सीरीज का हिस्सा बने रजत बेदी?

रजत बेदी बताते हैं कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के कारण उनकी जिंदगी बदल गई है. उन्हें हर तरफ से फैंस का प्यार मिल रहा है. सीरीज का हिस्सा होने पर एक्टर ने कहा, 'आर्यन को यकीन था कि वो इस रोल में सिर्फ मुझे ही चाहते हैं. उनके पास कास्टिंग डायरेक्टर था जो दूसरे एक्टर्स को भी देख रहा था. लेकिन जब बात मेरी आई, तो मैं एकलौता एक्टर था जिससे आर्यन पर्सनली मिलने आए थे. अगर मैं ये रोल नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस शो में ये किरदार रखते.'

'मैं बहुत खुश था. लेकिन उन्होंने मुझे एक हैलो से ही अपना बना लिया. मुझे शाहरुख के बेटे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, वो भी उनके पहले प्रोजेक्ट में. ये शो इतिहास में दर्ज हो जाएगा. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये छोटा सा रोल ही क्यों ना हो. इस शो के कारण मेरी जिंदगी ने अचानक एक यू-टर्न ले लिया है. मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे बारिश बंद हो गई है और सूरज निकल गया है. इसी सीरीज की वजह से मेरे बाकी काम नहीं बन रहे थे, क्योंकि भगवान मेरे लिए कुछ अलग प्लान कर रहे थे.'

बता दें कि साल 2003 में आई फिल्म 'कोई मिल गया' के बाद रजत बेदी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आ रहे थे. एक्टर ने कहा था कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें ऋतिक की फिल्म से अलग किया गया. उनके रोल्स को काटा गया और मार्केटिंग से भी दूर किया गया. अब वो वापस 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से इंडस्ट्री में वापस आ गए हैं.

