समांथा से रचाई राज निदिमोरू ने शादी, एक्स वाइफ की क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

वेडिंग सेरेमनी में समांथा प्रभु ने लाल बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप और सुंदर हेयरस्टाइल कैरी किया गया. लेकिन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा समांथा की विंटेज स्टाइल डायमंड वेडिंग रिंग ने. इस रिंग को देखकर यूजर्स ने सोचा कि इस रिंग को पहले भी समांथा प्रभु को पहने देखा गया है.

श्यामली डे की पोस्ट वायरल (Photo Credit: Instagram/@shhyamalide/@samantharuthprabhuoffl)

एक्ट्रेस समांथा प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों ने अपने करीबियों की मौजूदगी में कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में शादी रचा ली. राज की एक्स वाइफ श्यामली डे ने समांथा के सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें डालने के ठीक एक दिन बाद अपना पहला पोस्ट शेयर किया.

राज निदिमोरू की एक्स वाइफ ने कहा?

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली श्यामली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ब्रह्मांड की विशालता दिखाती एक तस्वीर पोस्ट की. उस विशालता के बीच कहीं एक ग्रह की ओर तीर दिखाते हुए उन्होंने लिखा, 'हम यहां रहते हैं.' समांथा-राज की शादी की आधिकारिक घोषणा के बाद यह श्यामली का पहला पोस्ट था.

श्यामली डे की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram/Screengrab)

रविवार, 30 नवंबर को, समांथा और राज की शादी से एक दिन पहले भी श्यामली डे ने एक पोस्ट शेयर की थी. लेखिका-हीलर श्यामली ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, 'Desperate people do desperate things.' जिसका मतलब है कि निराश लोग निराश करने वाले काम करते हैं). यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और लोग कयास लगाने लगे कि यह किसके लिए था.

श्यामली डे की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram/Screengrab)

राज निदिमोरू और समांथा रुथ प्रभु की शादी से एक हफ्ता पहले श्यामली डे ने 'रिश्तों के खत्म होने' के बारे में पोस्ट किया था. उन्होंने एक महिला की तस्वीर शेयर की थी, जिसने माथे पर बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था. इसके साथ उन्होंने पद्म पुराण का श्लोक लिखा था- 'रुणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुता आलय. रुणक्षये क्षयान्ति तत्र परिवेदना.' उन्होंने आगे खुद ही उसका मतलब समझाया- 'पिछले जन्मों के ऋण-संबंध (रुणानुबंध) के कारण ही हमें पालतू पशु, पति-पत्नी, बच्चे और घर मिलते हैं. जब वे कर्म-ऋण समाप्त हो जाते हैं, तो वे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और उनके साथ जुड़े सुख-दुख भी समाप्त हो जाते हैं.'

A post shared by Shhyamali De (@shhyamalide)

पारंपरिक भारतीय शादियों से अलग राज और समांथा ने ईशा फाउंडेशन में भूत शुद्धि अनुष्ठान के साथ लिंगा भैरवी विवाह किया. 2024 से दोनों की डेटिंग की अफवाहें चल रही थीं. शादी की तस्वीरों में समांथा की डायमंड रिंग पर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ. यहां से खुलासा हुआ कि कपल की सगाई इस साल फरवरी में हुई थी. शादी की तस्वीरों में समांथा ने जिस विशाल रिंग को फ्लॉन्ट किया, उसे वे इसी साल 13 फरवरी से पहने नजर आ रही थीं.

समांथा रुथ प्रभु ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी. दोनों का तलाक 2021 में हुआ. नागा चैतन्य ने दिसंबर 2024 में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी की है. उन्हें समांथा का दिल तोड़ने के लिए खूब ट्रोल किया गया था. राज निदिमोरू की बात करें तो उन्होंने 2015 में श्यामली डे से शादी की थी. माना जाता है कि दोनों 2022 में अलग हो गए थे. राज और समांथा ने साथ में 'द फैमिली मैन' सीरीज के सीजन 2 में काम किया था. इसके बाद सीरीज 'सिटाडेल: हनी बनी' के लिए वो दोबारा साथ आए. राज ने समांथा की पहली प्रोडक्शन फिल्म 'शुभम' पर भी काम किया था. अब दोनों 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' पर साथ काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
