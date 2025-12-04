scorecardresearch
 
55 साल बाद कहां हैं 'मेरा नाम जोकर' की रूसी एक्ट्रेस, कैसे बनी थीं राज कपूर की 'मरीना'

रूसी बैले डांसर क्सेनिया रयाबिनकिना कैसे राज कपूर की क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर में मरीना बनकर भारत पहुंचीं, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है. मॉस्को से लेकर बॉलीवुड तक का उनका सफर किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं. जानिए कैसे उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस ने राज कपूर को प्रभावित किया, कैसे उन्हें भारत आने की इजाजत मिली और आज वो कहां हैं और क्या कर रही हैं.

कहां है मेरा नाम जोकर फिल्म की रशियन एक्ट्रेस (Photo: Screengrab)
दिवंगत एक्टर राज कपूर को यूं ही नहीं बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है. उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी-ऐसी फिल्में बनाईं, जिनके कैरेक्टर्स को आज भी याद किया जाता है. ऐसा ही एक किरदार रहा- 'मेरा नाम जोकर' फिल्म की मरीना यानी रशियन एक्ट्रेस क्सेनिया रयाबिनकिना (Kseniya Ryabinkina) का. 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच उस ग्रेट एक्ट्रेस की याद भी ताजा हो आई है. क्या आप जानते हैं फिल्म की रिलीज के 55 साल बाद अब क्सेनिया कहां हैं, और क्या कर रही हैं? आइये आपको बताते हैं. 

कहां हैं क्सेनिया?

क्सेनिया अब 80 साल की हो चुकी हैं, और लोगों को बैले डांस के गुर सिखाती हैं. क्सेनिया का जन्म मॉस्को में 1945 में हुआ था. वो 25 साल की थीं, जब मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने उन्हें कास्ट किया था. हालांकि फिल्म में कास्ट किए जाने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है. वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रूसी ब्यूटी की ये पहली फिल्म नहीं थी. 

क्सेनिया का इस हिंदी फिल्म में आना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. क्सेनिया की मां बेहतरीन बैले डांसर थीं और पिता जियो-फिजिक्स के डॉक्टर थे. कहा जाता है कि क्सेनिया ने मॉस्को के मशहूर बोल्शोई थिएटर में बैले डांसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था.

राज कपूर के साथ क्सेनिया (Photo: ITG)

कैसे क्सेनिया पर खत्म हुई थी राज कपूर की तलाश?

एक इंटरव्यू में क्सेनिया ने बताया था कि राज कपूर उनसे मिलने से पहले कई रूसी लड़कियों से मिल चुके थे, खासकर सर्कस की कलाकारों से, क्योंकि उन्हें फिल्म के लिए असली ट्रैपीज आर्टिस्ट चाहिए थी.

क्सेनिया राज कपूर से मिलना चाहती थीं लेकिन उसी रात उनका शो भी था. उन्होंने राज कपूर को मनाया कि वो थिएटर आकर उनका परफॉर्मेंस देख लें. ऐसा ही हुआ- राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंचे और उन्होंने उनका लाइव शो देखा. शो खत्म होने के बाद बैकस्टेज दोनों की पहली मुलाकात हुई और राज कपूर ने उन्हें मरीना का रोल नैरेट किया.

हालांकि इस बीच एक अड़चन आई, वो ये कि आमतौर पर बोल्शोई थिएटर अपने कलाकारों को बाहर काम करने नहीं देता, लेकिन राज कपूर का नाम लेकर क्सेनिया ने अपने ग्रुप से इजाजत मांगी तो एक्टर की वजह से उन्हें बिना परेशानी के परमिशन मिल गई. क्योंकि रूस में राज कपूर का जबरदस्त क्रेज हुआ करता था. क्सेनिया भी इसलिए उनके साथ शिद्दत से काम करना चाहती थीं. जब उन्हें पता चला कि राज रशियन ब्यूटी की तलाश में हैं तो उन्होंने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया था. 

मेरा नाम जोकर फिल्म का एक सीन (Photo: Screengrab)

रूसी सर्कस आर्टिस्ट के रूप में बनी पहचान

भारत में आज भी लोग क्सेनिया को फिल्म के किरदार मरीना नाम से याद करते हैं. राज कपूर की क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर में 25 साल की इस एक्ट्रेस ने एक रूसी ट्रैपीज आर्टिस्ट का रोल निभाया था. फिल्म में उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने लोगों को बहुत प्रभावित किया था. 

फिल्म में जब राजू यानी राज कपूर जेमिनी सर्कस में काम करने आते हैं, तो उनकी मुलाकात मरीना से होती है. मरीना धर्मेंद्र और अपने साथियों के साथ रूस से भारत सर्कस का शो दिखाने आई होती हैं. साथ काम करते-करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है. सर्कस खत्म होने के बाद जब मरीना राजू से साथ चलने को कहती है राजू अपनी मां का सोचकर मना कर देता है. मरीना वापस लौट जाती है और ऐसे ये लव स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है. 

धर्मेंद्र के साथ क्सेनिया, फिल्म- मेरा नाम जोकर (Photo: Screengrab)

पहली फिल्म ‘मेरा नाम जोकर’ नहीं थी

जहां क्सेनिया राज कपूर के साथ काम करने के लिए बेचैन थीं, वहीं एक बार उन्होंने कहा था कि वो शुरुआत में फिल्में करना ही नहीं चाहती थीं. उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी. मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म भी नहीं थी. वो इससे पहले 'The Tale of Tsar Saltan में काम कर चुकी थीं, जिसमें उनका छोटा-सा रोल था. लोगों ने उन्हें इस फिल्म में पसंद किया. फिर करीब तीन साल बाद वो मेरा नाम जोकर में दिखीं. इस बीच वो बैले में परफॉर्म करती रहीं.

'मेरा नाम जोकर' के बाद नहीं मिली फिल्में

क्सेनिया को रूसी एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में पहचान तो मिली, लेकिन खास काम नहीं मिला. उन्होंने अपने करियर में बहुत कम फिल्में कीं. मेरा नाम जोकर के बाद 39 साल तक वो किसी फिल्म में नहीं दिखीं. फिर 2009 में वो एक बार फिर बॉलीवुड लौटीं और ऋषि कपूर की फिल्म चिंटू जी में नजर आईं. उसके बाद 2018 में व्हाइट क्रो आई. पिछले साल उन्होंने Kinoplenka N8 और Chetyre chetverti जैसी फिल्में भी कीं.

2017 में मधुर भंडारकर ने शेयर की थी क्सेनिया से मुलाकात की तस्वीर

क्या कर रही हैं क्सेनिया?

क्सेनिया अब रूस में ही रहती हैं, वो बैले डांसर्स और कलाकारों को सलाह देती हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का अंदाजा मिलता है. क्सेनिया ने म्यूजिशियन  Aleksei Stychkin से 1972 में शादी की थी, हालांकि 26 साल बाद कपल का तलाक हो गया. क्सेनिया को इस शादी से एक बेटा Evgeniy Stychkin है, जो कि रूस में ही एक्टर है. वहीं एक्ट्रेस 4 ग्रैंड किड्स की दादी हैं.

---- समाप्त ----
