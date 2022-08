नशे में राहत फतेह अली खान, मैनेजर को बताया नुसरत फतेह अली खान, नाराज हुए फैन्स

पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान एक बार फिर हेडलाइंस में छा चुके हैं. 16 अगस्त की बात है जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने चाचा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी थी. अभी राहत फतेह अली खान की पोस्ट को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि, वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं. असल में ट्विटर पर राहत फतेह अली खान का वीडियो शेयर किया जा रहा है. वीडियो में वो शराब के नशे में नुसरत फतेह के मैनेजर से बात करते दिख रहे हैं.

ये राहत फतेह को क्या हुआ है?

पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है. कोई इंसान प्यार में डूबा हो या फिर किसी का ब्रेकअप ही क्यों ना हो, सिंगर के गाने हर मौहल में सुकून देने वाले होते हैं. पर अब राहत फतेह का जो वीडियो सामने आया है. जो हर किसी के लिये थोड़ा शॉकिंग है. वीडियो में राहत फतेह अली खान, अपने अंकल नुसरत फतेह अली खान के मैनेजर पर प्यार बरसाते दिख रहे हैं.

वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि राहत फतेह के नुसरत फतेह अली खान के मैनेजर के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं. मैनेजर हाजी इकबाल नकीब को गले लगाये हुए राहत फतेह कहते हैं, हम एक हैं और हम हमेशा एक रहेंगे. पाकिस्तानी सिंगर की ये हालत देख कर ट्विटर वालों को थोड़ी चिंता हुई और फिर क्या था. सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बारिश होने लगी है.

सोशल मीडिया पर राहत फतेह के लिये लोग क्या कह रहे हैं. ये जानने से पहले देखिये कि उन्होंने 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के लिये क्या लिखा था.

You had touched countless lives in your lifetime & even after your death, you live through your music & your family legacy, You will always be missed!



Ustad Nusrat Fateh Ali Khan - October 13, 1948 - August 16, 1997 pic.twitter.com/6LVQVKbxKf — Rahat Fateh Ali Khan (@RFAKWorld) August 16, 2022

ये देखिये लोग पाकिस्तीन सिंगर के लिये क्या कह रहे हैं-

isko kya hua hai? pic.twitter.com/KEm11G01tm — desi potato (@desipotatoes) August 16, 2022

Rahat Fateh Ali Khan's viral video is a perfect example of why you should avoid overdosing on "Toot Siah". — AN AMBIDEXTROUS BEING (@iamsufyanali) August 16, 2022

Rahat Fateh Ali Khan appreciates his ex-manager. 🍻 pic.twitter.com/ANEpjCFmcs — Islamabad Updates (@IslamabadViews) August 17, 2022

Rahat Fateh Ali Khan expressing his care and love for his Haji Naqeeb Iqbal who used to be manager of Nusrat Fateh Ali Khan .#rahatfatehalikhan pic.twitter.com/Ijosw06Z04 — Imran Ali Raj (@TheImranRaj) August 16, 2022

What is wrong with Rahat Fateh Ali Khan in this clip?🤔 pic.twitter.com/VOU6fsidlI — Engr Amir Kohee PTI 🇧🇫 (@EKohee) August 16, 2022

जब नुसरत फतेह के लिये रोये थे सिंगर

नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान के मशहूर गायक थे, जिनकी आवाज का जादू दुनिया पर चलता था. वो आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाये हुए गाने कभी उन्हें भूलने नहीं देंगे. ऐसा पहला मौका नहीं जब राहत फतेह अली खान को अपने चाचा को याद करते हुए देखा गया है. इससे पहले उन्हें नुसरत फतेह की याद में भावुक होते हुए देखा गया था.

नुसरत अली खान ना सिर्फ एक मशहूर गायक थे, बल्कि बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर भी थे. 16 अगस्त 1997 में उनका 48 साल की उम्र में कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया था. कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि उनकी मौत ओवर वेट होने की वजह से हुई थी. राहत फतेह के बाद उनकी संगीत विरासत को उनके भतीजे राहत फतेह अली खान और रिजवान मुअज्जम ने आगे बढ़ाया है

इन ट्वीट को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं. वीडियो में जिस तरह राहत फतेह अली लड़खड़ाती जुबान से बात कर रहे हैं. उसे देख कर लग रहा है कि वो शराब के नशे में हैं. क्योंकि इससे पहले उनका ये रूप कभी देखने को नहीं मिला है. अब देखते हैं कि वायलर वीडियो पर पाकिस्तानी सिंगर का कब और क्या जवाब आता है.