जब राजकुमार के गंजेपन का एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने उड़ाया था मजाक, फिर हुआ ये...

बॉलीवुड के गलियारों में सितारों के कई किस्से मशहूर हैं. ऐसा ही कुछ लीजेंड एक्टर राज कुमार और मौसमी चटर्जी से जुड़ा हुआ है. दोनों के बीच फिल्म 'चंबल की कसम' सेट पर तीखी नोकझोंक हुई थी. ये किस्सा एक्टर रंजीत ने सुनाया था.

दिग्गज एक्टर रंजीत ने सुनाया चंबल की कसम फिल्म से जुड़ा किस्सा (Photo: ITGD)
दिग्गज एक्टर रंजीत ने सुनाया चंबल की कसम फिल्म से जुड़ा किस्सा (Photo: ITGD)

बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर राज कुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए आज भी मशहूर हैं. वो रील की तरह रियल लाइफ में भी अपने बेबाक और अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते थे. ये ही वजह थी कि वे 70 के दशक की सबसे फेमस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी से भिड़ गए थे. इसके बाद मौसमी ने भी एक्टर राजकुमार की सभी के सामने बेइज्जती कर दी थी.

दरअसल ये दिलचस्प किस्सा 1980 में आई एक फिल्म 'चंबल की कसम' से जुड़ा हुआ है. इस फिल्म में राजकुमार, प्रदीप कुमार, रंजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी, फरीदा जलाल और अमजद खान जैसे सितारे नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी. 

शूटिंग के दौरान क्या हुआ था?
फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार और मौसमी चटर्जी के बीच तीखी तकरार देखने को मिली थी. ये किस्सा बॉलीवुड के दिग्गज विलेन रंजीत ने द कपिल शर्मा शो में सुनाया था. जिसके मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के वक्त राजकुमार साहब ने डायरेक्टर से इच्छा जताते हुए ये कहा था कि एक सीन ऐसा रखा जाए, जिसमें मौसमी चटर्जी और हम तालाब में एक साथ नहा रहे हो. इस पर मौसमी ने कहा था कि मुझे तैरना नहीं आता. 

तब राजकुमार ने अपने ही अंदाज में कहा, 'जानी, जब हम हैं तो फिर आपको  क्या डरना?' इस पर मौसमी ने कहा, 'राज जी अगर मैं पानी में डूबने लगी तो आप मुझे बचाएंगे या फिर अपनी विग संभालेंगे?' हालांकि रंजीत ने आगे कहा कि राजकुमार, मौसमी की इस बात पर नाराज होने के बजाय हंस पड़े. 

राजकुमार को लेकर मौसमी ने क्या कहा?
वहीं एक रियलिटी शो में मौसमी चटर्जी ने राजकुमार के बारे में कहा था कि वो काफी टफ थे. वह अपनी ही दुनिया में रहते थे. मौसमी ने 'चंबल की कसम' शूटिंग का एक किस्सा सुनाते हुए कहा, 'वह मुझे जानी कहकर बुलाते थे. मैं मैरिड थी, मैंने उनसे कहा - आप मुझे मौसमी कहिए. वो बोले- नहीं हम तो जानी ही कहेंगे.  मुझे उनका अंदाज पसंद नहीं आया. जब वो अगली बार फिल्म सेट पर पहुंचे तो मैंने कहा, 'ये पैजाम कहा से आ गया.' उन्होंने कहा, 'तुम मुझे पैजाम कहती हो.' मैंने जवाब दिया, 'आप तो इंसान ही नहीं लग रहे. आप पैजामा पहनकर आ गए हैं तो मैंने पैजामा नाम दे दिया.'  ये सुन वो जोर से हंसे और बोले ये लड़की कमाल की है. आप तो शेरनी हैं, आपका पति भी आपसे डरता होगा.   मैंने भी जवाब दे दिया, शेरनी कभी गीदड़ के साथ रहती है क्या?'

बता दें कि राजकुमार ने 1952 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने करीब 70 फिल्मों में एक्टिंग से सभी का दिल जीता. वहीं मौसमी चटर्जी अपने वक्त की सबसे फेमस एक्ट्रेस थीं. जिसने  'दो प्रेमी', 'स्वयंवर', 'परिणीता', 'कच्चे धागे', 'रोटी कपड़ा और मकान' और 'अंगूर' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

---- समाप्त ----
