R Madhavan ने 'रॉकेट्री' बनाने के लिए खोया अपना घर? अफवाहों पर आया एक्टर का जवाब

आर माधवन (R Madhavan) की फिल्‍म 'रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट' (Rocketry The Nambi Effect) ने खूब तारीफें बटोरी थीं. यह बतौर डायरेक्टर माधवन की पहली फिल्म थी. 'रॉकेट्री' को बनाने के लिए माधवन ने खूब मेहनत की थी. उन्होंने छह सालों तक फिल्म पर काम किया. इसमें एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ-साथ राइटिंग में भी उन्होंने खूब मेहनत की थी. हालांकि माधवन को लेकर यह खबर भी आई कि उन्होंने 'रॉकेट्री' अपने अपने पैसे लगाए हैं और इसके चलते घर खो बैठे. अब एक्टर का इसपर रिएक्शन आया है.

रॉकेट्री बनाने में माधवन ने खोया घर?

एक शख्स ने ट्वीट किया कि अपने कुछ पहले के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए 'रॉकेट्री' के डायरेक्‍टर ने इस फिल्‍म से अपने कदम पीछे खींच लिए थे. ऐसे में फिल्म को डायरेक्‍ट और फंड करने के लिए खुद माधवन आगे आए. उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना घर तक दांव पर लगा दिया. वहीं उनका बेटा वेदांत, देश के लिए स्विमिंग में मेडल जीत रहा है.'

इसे देखने के बाद आर माधवन ने इस ट्वीट का जवाब देने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि यह सही बात नहीं है. माधवन ने लिखा, 'ओह यार, प्‍लीज मेरे त्‍याग को इतना महिमामंडित मत करो. मैंने अपना घर या कुछ और नहीं खोया है. सच तो ये है कि रॉकेट्री में शामिल सभी लोग इस साल बहुत गर्व से भारी इनकम टैक्‍स भरने वाले हैं. भगवान की दया से हम सभी ने अच्‍छा और गौरवान्वित करने लायक मुनाफा कमाया है. मैं अभी भी प्‍यार से अपने घर पर रह रहा हूं.'

Oh Yaar. Pls don’t over patronize my sacrifice. I did not lose my house or anything. In fact all involved in Rocketry will be very proudly paying heavy Income Tax this year. Gods grace 😃😃🙏🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳We all made very good and proud profits. I still love and live in my house .🚀❤️ https://t.co/5L0h4iBert