हेमा मालिनी-प्रसून जोशी को IFFI में सम्मान, मिलेगा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड

52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का आयोजन 20-28 नवंबर के बीच गोवा में होगा. इससे पहले गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हेमा मालिनी और प्रसून जोशी ने दशकों से हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है. उनके काम ने कई जेनरेशन को एंटरटेन किया है. हेमा मालिनी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा हैं. जो कि अब राजनेता भी हैं. वहीं प्रसून जोशी गीतकार, कवि, स्क्रीन राइटर, राइटर होने के अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के चेयरमैन भी हैं.

