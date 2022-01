Prabhas की Radhe Shyam को OTT रिलीज के लिए मिला 400 करोड़ का ऑफर!

बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. जनवरी 14 को इसे रिलीज किया जाना है. लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने फिल्म इंडस्ट्री को फिर से संकट में खड़ा कर दिया है. जनवरी में रिलीज होने वाली कई फिल्में पोस्टपोन हो गई हैं. अभी राधे श्याम की रिलीज डेट आगे खिसकाने पर कोई फैसला नहीं आया है. मेकर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी रिलीज करने के लिए मोटी रकम ऑफर की जा रही है.

राधे श्याम को मिला OTT रिलीज के लिए 400 करोड़ का ऑफर!

खबरों के मुताबिक, राधे श्याम के मेकर्स को ओटीटी रिलीज के लिए 400 करोड़ का ऑफर मिला है. ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयाबालन ने ट्विटर पर बताया कि राधे श्याम को ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज के लिए 400 करोड़ ऑफर किए गए हैं. हालांकि राधेश्याम के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि फिल्म को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में 14 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. पर देश के कई हिस्सों में थियेटर्स बंद हैं, कहीं 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं. देखना होगा फिल्म की रिलीज के नजदीक मेकर्स क्या फैसला लेते हैं.

#RadheShyam



₹400 cr is being offered by a leading OTT platform for direct release.#Prabhas