पायल घोष को मिली जान से मारने की धमकी, गवर्नर से की Y सिक्योरिटी की मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियरी से मुलाकात की और अपने लिए Y श्रेणी की सुरक्षा की मांग की. मीडिया से बातचीत में पायल ने कहा, "उनके सामने हमने अपनी बात रखी है और उनके रिकॉर्ड के लिए कंप्लेंट पेपर भी उनको दिया है. हमने उनसे Y सिक्योरिटी की मांग की है और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ कॉपरेट किया. हमें अच्छा रिस्पॉन्स उनसे मिला है."

क्या आपको मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है?

जब पायल से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "देखिए ये सब जो मेरे लॉयर हैं वो बात करेंगे. मैं लीगल इश्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहती हूं. राज्यपाल जी की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से मैं हर तरह की तुम लोगों को मदद करूंगा."

बता दें कि पायल ने सोमवार को राज्यसभा सांसद रामदास अठावले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरैसमेंट के आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें जान का खतरा पैदा हो गया है. आज पायल इसी मामले में महाराष्ट्र से गवर्नर से मिली थीं. उनके लॉयर नितिन सतपुते ने मुलाकात से पहले ट्वीट करके कहा, "पायल घोष अपने एडवोकेट नितिन सतपुते और बाकियों के साथ 29 सितंबर को दोपहर 12.30 बजे राजभवन पर आदरणीय गवर्नर से मिलेंगी."

ट्वीट में उनके लॉयर ने लिखा, "यहां पर वह लेटर सौंपकर पायल घोष और एडवोकेट नितिन सतपुते के लिए वाय श्रेणी की सुरक्षा की मांग करेंगी क्योंकि उनकी जान को खतरा है." बता दें कि बीते दिनों पायल वर्सोवा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए गई थीं. उन्होंने कहा था कि अगर कश्यप के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो वह भूख हड़ताल करेंगी.

