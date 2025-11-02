scorecardresearch
 

Feedback

'Oscar और नेशनल अवॉर्ड में होती है लॉबिंग...', बोले परेश रावल, बताई ये वजह

परेश रावल ने बताया कि राष्ट्रीय और ऑस्कर पुरस्कारों में कुछ हद तक लॉबिंग होती है. वह पुरस्कारों से ज्यादा डायरेक्टरों और राइटर से मिलने वाली तारीफ को ही महत्व देते हैं.

Advertisement
X
अवॉर्ड पर बोले परेश रावल (ITG)
अवॉर्ड पर बोले परेश रावल (ITG)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल अपनी एक्टिंग के अलावा बेबाक बातों के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में एक्टर ने इंडस्ट्री के सबसे विवादास्पद टॉपिक अवॉर्ड लॉबिंग पर खुलकर बात की.परेश रावल ने न सिर्फ भारतीय अवॉर्ड बल्कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवॉर्ड को लेकर भी अपने विचार शेयर किए.

क्या कहा परेश रावल?
कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर राज शमानी को दिए इंटरव्यू में परेश रावल ने अवॉर्ड पर अपने विचार शेयर किए. परेश रावल ने कहा, 'मुझे पुरस्कारों के बारे में ज्यादा पता नहीं है. एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय पुरस्कार में थोड़ा बहुत (लॉबिंग) होता होगा. लेकिन बाकी पुरस्कारों में जितना होता है, उतना नहीं. बाकी पुरस्कारों की बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. राष्ट्रीय पुरस्कार से राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसकी प्रतिष्ठा है.'

एक्टर ने आगे कहा, 'लॉबिंग बड़े पैमाने पर होती है. ऑस्कर पुरस्कारों में भी लॉबिंग होती है.' उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि यह कैसे होता है, 'हां भैया, राज की फिल्म है. चलो जितने अकादमी के सदस्य हैं, उन सबको मोबिलाइज किया जाता है."

सम्बंधित ख़बरें

फिल्म को लेकर एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
फिल्म 'द ताज स्टोरी' को हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार 
Paresh Rawal
'दृश्यम 3' करने से परेश का इनकार, बताई वजह, बोले- मजा नहीं आया... 
Paresh Rawal
'The Taj Story' पर उठे सवाल, Paresh Rawal ने दिया जवाब! 
Paresh Rawal the Taj story
फिल्म 'द ताज स्टोरी' पर उठे सवाल, परेश रावल ने दिया ये जवाब 
Ayushmann Khurrana starrer Thamma Trailer
हॉरर यूनिवर्स में आयुष्मान-रश्मिका की एंट्री, डराकर हंसाएगा 'थामा' का ट्रेलर 

कौन सा अवॉर्ड बेस्ट है?
अवॉर्ड को लेकर परेश रावल ने कहा, 'उनके लिए असली पहचान एक अलग सोर्स से आती है. अवॉर्ड खुद एक स्वीकृति है बिरादरी से. लेकिन मेरे लिए बिरादरी कौन है? डायरेक्टर. जब डायरेक्टर कट बोलता है, जब राइटर कहता है कि वो मेरे काम से खुश है, तब मेरा पुरस्कार मिलता है. वहां मेरी ड्राइव, मेरी इच्छा, सब कुछ रुक जाता है. मैं उसे आगे नहीं देखना चाहता.'

Advertisement

परेश रावल ने कहा, 'मेरे काम को मेरे डायरेक्टर और लेखक से बेहतर कोई नहीं समझता है. जब वे मेरी सराहना करते हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है और अगर कुछ लोग जिनका मैं वास्तव में सम्मान करता हूं, वे भी मेरे काम को स्वीकार करते हैं, तो यह सबसे ऊपर की बात है.

परेश रावल को मिला है नेशनल अवॉर्ड
बता दें कि हाल ही में परेश रावल की नई फिल्म 'द ताज स्टोरी' रिलीज हुई है. इसके अलावा कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग में वो बिजी चल रहे हैं. जिसमें हेरा फेरी 3 भी शामिल हैं. परेश रावल ने 240 से अधिक फिल्मों में अलग-अलग रोल किया है. उन्होंने साल 1994 में 'वो छोकरी' और 'सर' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement