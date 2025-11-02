हेरा फेरी के 'बाबुराव' का किरदार निभाकर तंग आए परेश रावल, बोले- 500 करोड़ की गुडविल है...

परेश रावल ने कई नामचीन किरदार निभाए हैं, कई सुपरहिट फिल्म्स को वो हिस्सा रहे हैं. लेकिन हेरा फेरी के बाबुराव गणपत राव आप्टे के किरदार ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. बावजूद इसके वो इससे बहुत अच्छा नहीं मानते हैं. एक्टर का मानना है कि एक किरदार आज भी उन्हें जितना आशीर्वाद देता है, उतना ही बोझ भी बन जाता है. हेरा फेरी का प्यारा लेकिन गड़बड़झाला मकान मालिक बाबूराव गणपतराव आप्टे किरदार भी उन्हें कुछ वैसा ही फील कराता है.

बाबुराव के किरदार से ऊब गए हैं परेश

परेश रावल ने बताया कि कैसे बाबूराव की जबरदस्त सफलता ने दर्शकों की नजर में उनके अभिनय की विविधता को सीमित कर दिया. और क्यों उसी जादू को बार-बार दोहराने की कोशिश उन्हें रचनात्मक रूप से थका देती है.

हाल ही में, राज शमानी के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान परेश ने कहा कि,“मैं एक ही चीज देखकर ऊब गया हूं. मैं फंसा हुआ महसूस करता हूं. लोगों को खुश करने के लिए आप बार-बार वही चीज करते रहते हैं. जब राजू हिरानी ने मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस. बनाई, तो उन्हीं किरदारों को एक नए माहौल में दिखाया गया और लोगों ने उसका आनंद लिया. लेकिन जब आपके पास इतने बड़े किरदार हैं, जिनकी लोगों में 500 करोड़ की गुडविल है, तो क्यों न थोड़ा जोखिम लेकर आगे बढ़ें? एक ही जगह क्यों अटकें?”

बाकी जरूरी किरदार पर हावी बाबूराव

उन्होंने आगे कहा कि वे बाबूराव के किरदार को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह दुख की बात है कि यह किरदार उनकी कई अन्य शानदार भूमिकाओं पर भारी पड़ जाता है.

परेश बोले कि,“बाबूराव का किरदार मेरे बाकी अच्छे रोल्स पर हावी हो जाता है. मुझे तो कहा जाता है कि बाबूराव आर.के. लक्ष्मण से भी ज्यादा मशहूर है. मुझे बुरा लगता है जब बुद्धिमान लोग भी बार-बार वही चीज दोहराते हैं. इससे मैं ऊब गया हूं. बाबूराव में बहुत संभावनाएं हैं- दर्शक उसकी हर बात पर यकीन करते हैं.”

“नकली बाबूराव” वाले रोल ठुकरा दिए

परेश रावल ने बताया कि उन्हें कई बार ऐसे रोल्स की पेशकश हुई जो बाबूराव से मिलते-जुलते थे, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार कर दिया.

वो बोले,“मैंने कभी बाबूराव की नकल करने वाले किरदार नहीं किए. ऐसी डिमांड हमेशा रहती है- सब उसी पर पैसा कमाना चाहते हैं. लेकिन कानूनी रूप से बाबूराव का किरदार फिरोज नाडियाडवाला की संपत्ति है, इसलिए मैं किसी और फिल्म में उसे नहीं निभा सकता. यह मेरी मजबूरी से पैदा हुई एक अच्छाई है.''

उन्होंने यह भी कहा कि ''यादें जरूरी हैं, लेकिन सिनेमा को आगे बढ़ना चाहिए और उसके किरदारों को भी. हमें सिर्फ वही चीज बार-बार नहीं करनी चाहिए.”

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ फिर वापसी

हालांकि काफी मान-मन्नौवल और कानूनी पचड़ों के बाद परेश रावल फिर से हेरा फेरी 3 में बाबूराव के रूप में लौटने वाले हैं. वे एक बार फिर अक्षय कुमार (राजू) और सुनील शेट्टी (श्याम) की तीकड़ी के साथ लोगों को फन कराते नजर आएंगे. कुछ समय पहले क्रिएटिव मतभेदों के कारण उन्होंने प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर उन्होंने पुष्टि की है कि वे टीम में वापस शामिल हो गए हैं.

