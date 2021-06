'धूप की दीवार' में हिंदू लड़के-मुस्लिम लड़की का अफेयर, नाराज पाकिस्तानी यूजर्स, हुआ बवाल

पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक नई वेब सीरीज ‘धूप की दीवार’ के ट्रेलर को लेकर उबाल आया हुआ है. इस वेब सीरीज का 25 जून को प्रीमियर हो रहा है. इस वेब सीरीज में पाकिस्तानी एक्टर अहद रजा मीर और सजल अली मुख्य भूमिका में हैं. वेब सीरीज का थीम भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच पनपी एक प्रेम कहानी का है.

हिन्दू-मुस्लिम प्रेम कहानी से लोग नाराज

वेब सीरीज धूप की दीवार में लड़की पाकिस्तान की और लड़का भारत का दिखाया गया है. साथ ही बताया गया है कि दोनों के पिताओं ने अपने-अपने देश की फौज के लिए लड़ते हुए जान दी थी. इस वेब सीरीज की कहानी उमेरा अहमद ने लिखी है और डायरेक्शन हसीब हसन ने किया है.

15 जून और 18 जून को ‘धूप की दीवार’ के दो ट्रेलर रिलीज किए गए थे. उसके बाद से ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर #BanDhoopKiDeewar हैशटैग ट्रेंड करने लगा. अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम लड़की (सजल) को हिन्दू लड़के (अहद) से प्रेम में दिखाया जा रहा है. वहीं पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स वेब सीरीज का समर्थन भी कर रहे हैं.

यूजर्स ने किया विरोध

बता दें कि वास्तविक जीवन में सजल अली और अहद रजा मीर पति-पत्नी हैं. वेब सीरीज के विरोध में एक यूजर ने ट्वीट किया, “हम ना साथ रहे हैं और ना ही आगे रहेंगे, भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रीयताएं हैं.” एक और यूजर ने लिखा, “ये रूमानियत या जज्बात नहीं जो अमन लाएंगे. इतिहास खुद बताता है कि जज्बात और प्रेम दोनों, युद्ध के ही न दिखने वाले अलग अलग पहलू हैं. ये युद्ध है जो शांति लाता है, जैसा कि इतिहास ने दिखाया.

We never had and we never will be together, India and Pakistan are two different nationalities. #Kashmir #Kashmirilivesmatter#BanDhoopKiDeewar pic.twitter.com/J5kppHG7o2 — 〽️unawar Mirجat (@mirjat_munawar) June 19, 2021

कुछ यूजर्स ने ट्वीट किया कि वेब सीरीज को देखने से पहले ही कोई राय बना लेना सही नहीं है. एक यूजर ने लिखा- “पाकिस्तानी सारी भारतीय फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर हिट करते हैं और भारतीय वेब सीरीज को अच्छा बताते हैं लेकिन जब पाकिस्तानी वेब सीरीज आती है तो कहने लगते हैं, इसे बैन करो. अजीब! बुक के कवर से ही राय मत बनाओ.”

Pakistani be like watching all the Indian movies and will take them to hit the box office and rate the indian web series as good but when it comes to Paki web series they be like isse ban kerwao. Ajeeb!

“Don't judge a book by its cover!!”#BanDhoopKiDeewar pic.twitter.com/WUaGmtGi7z — Kate Amin (@k2_Jackson) June 19, 2021

In recent decades,people of both sides are fuled with hate by politicians, conflicts,and wars.these types of dramas will help to descalat haterd among Pakistans and indians.there is nothing anything wrong in trailer that controdict two nation theory.#BanDhoopKiDeewar — Ammar khan (@ammar45161107) June 19, 2021

समर्थन करने वाले भी आए आगे

एक यूजर ने वेब सीरीज का समर्थन करते कहा कि नफरत की रट लगाए रखने से शांति और प्यार का संदेश ज्यादा अहम है. इस यूजर ने ट्वीट किया कि हालिया दशकों में दोनों तरफ के लोगों में राजनेताओं, टकरावों और युद्धों ने नफरत भरी. इस तरह के ड्रामा से भारतीयों और पाकिस्तानियों, दोनों में नफरत घटाने में मदद मिलेगी. ट्रेलर में कुछ भी गलत नहीं है जो टू-नेशन थ्योरी से अलग बात करता है.

सीरीज की राइटर ने बताया सोशल ट्रेजेडी

वेब सीरीज की कहानीकार उमेरा अहमद ने इंस्टाग्राम पर लंबे नोट में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है. उमेरा ने लिखा है कि किस प्लेटफॉर्म पर सीरीज को दिखाया जाएगा, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. तथ्य ये है कि इसे Zee5 पर दिखाने का फैसला मेरा नहीं है. वेब सीरीज के लव स्टोरी होने के मुद्दे पर उमेरा ने इसे ‘सोशल ट्रेजिडी’ कहना ज्यादा पसंद किया. उमर ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर जिंदगियों पर युद्ध का क्या असर पड़ता है, ये वेब सीरीज में दिखाया गया है.



उमेरा के मुताबिक कहानी लिखे जाने के बाद ISPR (इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स) को मंजूरी के लिए भेजी गई थी. उमेरा ने ये सवाल भी किया कि शांति की बात करना क्यों पाप माना जाता है, हकीकत तो ये है कि इसे इस्लाम में जोर देकर बढ़ावा दिया गया है. ‘धूप की दीवार’ वेब सीरीज का भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 पर 25 जून से प्रसारण होगा.