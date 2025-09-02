scorecardresearch
 

'गद्दार का बेटा...', अदनान सामी के PAK नागरिकता छोड़ने पर सुने कैसे-कैसे ताने, बेटे ने बताया

सिंगर अदनान सामी ने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता को अपना लिया था. लेकिन उनके बेटे अजान सामी खान आज भी पाकिस्तान के ही नागरिक हैं. अजान ने पिता के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्हें अदनान की निंदा करने के लिए कहा जाता है.

अजान को कहा गया गद्दार का बेटा (Photo: Instagram @adnansamiworld)
सिंगर-एक्टर अजान सामी खान फेमस सिंगर अदनान सामी के बेटे हैं. उन्होंने पिता को लेकर बड़ी बात कह दी है. अजान ने अदनान के पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने पर बात की और बताया कि वो अपने पिता अदनान सामी खान के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनका रिश्ता कैसा है. अजान ने अपनी फीलिंग्स को बयां करते हुए ये तक कह दिया कि,''एक बेटे के तौर पर मैं उन्हें समझता हूं, लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पर हम दोनों कई चीजों पर सहमत नहीं हैं.'' 

अदनान की वजह से अजान ने झेली तकलीफ?

समथिंग हॉट से बातचीत में जब अजान से पूछा गया कि उनके पिता के साथ कैसा रिश्ता है, क्योंकि उनके पिता तब से विवाद में हैं जब वो पाकिस्तानी नागरिकता त्यागकर भारत चले गए. अजान ने कहा कि, ''इसमें तीन पहलू हैं. मैं समझता हूं कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, वो मुझसे प्यार और मेरा सम्मान करते हैं. लेकिन ये पूरा घटनाक्रम उन्हें दुनिया की एक सच्चाई सिखा गया.'' 

अजान ने कहा कि उनके पिता एक कलाकार हैं और कलाकारों का दिल बहुत नाजुक होता है. उन्होंने कहा कि अदनान ने कुछ कठिनाइयां झेलीं. खासकर राजनीतिक रूप से, जिसने उन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए मजबूर किया. अजान ने कहा कि वो इसे समझते हैं, लेकिन वो यहां अपने पिता का बचाव करने नहीं आए. वो अपने पिता का बचाव नहीं कर सकते और ये उनकी जगह भी नहीं है.

अजान ने कहा कि वो “अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका सम्मान भी करते हैं”. अजान ने अफसोस जताया कि उनसे कई बार पब्लिकली अपने पिता की निंदा करने के लिए कहा गया है. लेकिन उन्होंने तुरंत मना करते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते. अजान बोले, “मैं हमेशा उनका बेटा रहूंगा.''

क्यों अदनान की देशभक्ति पर उठे सवाल?

अजान ने बताया कि उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर “गद्दार का बेटा” कह दिया जाता है और उनसे बार-बार अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कहा जाता है. उन्होंने कहा, “क्या मुझे सारी जिंदगी अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी?” वो चाहते हैं कि ''लोग बेटे को पिता की गलती के लिए ना आंकें''. साथ ही कहा कि, ''मेरे पिता ने कोई गुनाह नहीं किया.''

सिंगिंग और एक्टिंग की शुरुआत

अजान जल्द ही मैं मंटो नहीं हूं शो में नजर आएंगे. उन्होंने बताया कि वो बचपन में बहुत कम आत्मविश्वासी थे. उन्हें लगता था कि उनको मिला प्यार और पहचान उनके माता-पिता की वजह से है. इसलिए उन्हें कभी-कभी लगता था कि वो असल में एक्टर भी नहीं हैं. 

मां से खास है रिश्ता

अजान ने बताया कि वो अपनी मां जेबा बख्तियार से करियर में सलाह लेते हैं.  दोनों का रिश्ता बेहद खास है. उनकी मां उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक हैं. अजान हमेशा उनके साथ डिनर करते हुए अपने ड्रामे देखते हैं, फिर एक दिन बाद उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू लेते हैं.

