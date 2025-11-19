ड्रग्स केस में आया ओरी का नाम, मुंबई पुलिस ने भेजा समन, कल होनी है पेशी

फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स केस मामला जोरो-शोरो पर चल रहा है. कई सेलेब्स पर इस केस में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं. बीते दिनों मुंबई पुलिस की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था, जिसे दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पार्टनर सलीम डोला चला रहा था.

मुंबई पुलिस ने भेजा ओरी को समन

खबर आ रही है कि इस ड्रग्स केस में ओरी का नाम भी शामिल है. ओरी, पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर हैं. मुंबई पुलिस ने उन्हें 252 करोड़ वाले ड्रग्स केस में समन भेजा है. ड्रग्स मामले में ओरी को 20 नवंबर यानी गुरुवार को एंटी-नार्कोटिक्स सेल में पेश होना होगा. सुबह 10 बजे का समय है. घाटकोपर स्थित यूनिट में ओरी को यहां बयान देने के लिए आना होगा.

ओरी से पहले नोरा फतेही का नाम भी इस केस में सामने आया था. नोरा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसपर चुप्पी तोड़ते हुए लिखा था- मैं पार्टीज में नहीं जाती. मैं लगातार काम कर रही हूं. मैं वर्कहोलिक हूं. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती. जब मैं छुट्टी पर होती हूं तो मैं दुबई में अपने घर और बीच में दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूं.

"जो भी आप भी पढ़ रहे हैं, उस बात पर यकीन न करिए. ऐसा लगता है कि मेरा नाम धीरे-धीरे एक आसान टारगेट बनता जा रहा है. लेकिन इस बार मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था. आप लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, झूठ बोले थे लेकिन कुछ काम नहीं आया. मैं चुपचाप इसे देख रही थी, जब लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे. अपने क्लिकबेट के लिए मेरा नाम खराब कर रहे थे. मेरी फोटोज और नाम को इस मामले से दूर रखिए, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं हैं. इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी."

मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दोस्त सलीम डोला ड्रग सिंडिकेट चला रहा है. ये सिंडिकेट देश के 7-8 राज्यों में मेफेड्रोन (MCAT), Meow Meow और Ice जैसी ड्रग्स की सप्लाई करता था और बड़ी मात्रा में इन्हें विदेशों में भी तस्करी करता था.

इस पूरे नेटवर्क की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है. ईडी को शक है कि इस ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई हवाला और रियल एस्टेट के जरिए सफेद धन में बदली जा रही थी. मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द ही इन सभी को समन जारी कर बयान दर्ज करेगी.

