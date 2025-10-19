बॉलीवुड में दो सितारों के बीच अफेयर की चर्चा बड़ी आम बात है. ये सिलसिला शुरुआत से ही चला आ रहा है. राज कपूर-नगरिस, दिलीप कुमार-मधुबाला, अमिताभ-रेखा, ये वो नाम हैं जिनके अफेयर के चर्चों ने खूब सुर्खियां बटोरी. इन्हीं में एक्टर संजीव कुमार और एक्ट्रेस नूतन बहल का भी नाम सामने आता है.

संजीव कुमार और नूतन के रिश्ते पर क्या बोलीं एक्टर की भतीजी?

संजीव कुमार और नूतन के अफेयर की चर्चा तब शुरू हुई, जब एक्ट्रेस पहले से ही शादीशुदा थीं. उनकी शादी रजनीश बहल से हुई थी, जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे. हाल ही में संजीव कुमार की भतीजी जिगना शाह और लेखक हनीफ जवेरी विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक्टर के अफेयर से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया है.

जिगना शाह और हनीफ जवेरी ने बताया कि संजीव कुमार और नूतन का अफेयर 1970 में आई फिल्म 'देवी' से शुरू हुआ था. यहां तक, दोनों के बीच डायरेक्टर मधुसूदन राव ने एक ब्रिज बनने का काम किया था. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया. उन्होंने बताया, 'उनका रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ था. संजीव कुमार की बहन ने बताया था कि नूतन जी ने पूरी क्रू के सामने थप्पड़ मारा था.'

'घटना से एक दिन पहले, संजीव कुमार को पता चला कि मिस्टर और मिसेज नूतन घर पर झगड़ा कर रहे हैं. इसलिए, उन्होंने उनके पति रजनीश बहल को फोन किया और उन्हें शांत करने की कोशिश की. लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया और नूतन के पति और भी ज्यादा नाराज हो गए. संजीव कुमार ने बड़ा दिल रखकर ऐसा किया, लेकिन नूतन के पति भड़क गए. अगले दिन, अपने पति को ये साबित करने के लिए कि उनका संजीव कुमार के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो सेट पर आईं और सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया.'

नूतन ने मारा था थप्पड़, मीडिया को नहीं पड़ने दी भनक

जिगना शाह और हनीफ जवेरी ने आगे ये भी खुलासा किया कि इस घटना के बाद संजीव कुमार और नूतन के रास्ते अलग हो गए. संजीव कुमार अपने दोस्त के घर गए जहां उन्हें सख्ती से कहा गया कि वो इस विवाद के बारे में किसी से बात ना करें और मीडिया में इसे फैलने ना दें. एक्टर ने अपने दोस्त की बात मानी और इसका जिक्र किसी से नहीं किया.

बता दें कि संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की थी. उनका 1985 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया. वहीं, उसके कुछ सालों बाद 1991 में नूतन बहल भी चल बसी. उन्हें कैंसर नामक बीमारी थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई.

