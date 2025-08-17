scorecardresearch
 

Ba**ds of Bollywood First Look: बॉलीवुड में प्यार के साथ वार करेंगे आर्यन खान, रिलीज हुआ फर्स्ट लुक

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपनी वेब सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' लेकर आने वाले हैं, जिसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है. इस बार वो बॉलीवुड की कहानी में प्यार के साथ थोड़ा एक्शन और वार भी लेकर आएंगे.

बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक आया सामने (Photo: Youtube/ Netflix India)

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जल्द हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखने वाले हैं. हालांकि वो बतौर एक्टर नहीं, डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करेंगे. उनकी वेब सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' जल्द नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसका फर्स्ट लुक टीजर आज रिलीज हुआ है. फैंस ने आर्यन की तारीफों के पुल बांधने भी शुरू कर दिए हैं.

क्या है 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड'?

टीजर की शुरुआत शाहरुख खान की जानी-पहचानी आवाज और फिल्म 'मोहब्बतें' की ट्यून से होती है, जिसका वही फेमस डायलॉग 'एक लड़की थी दीवानी सी...' भी बोला जाता है. लेकिन जैसे ही डायलॉग खत्म होता है, तभी हमारे सामने आर्यन एक सरप्राइज बनकर आते हैं और एक अजीब सा ट्विस्ट डालते हैं. आर्यन बताते हैं कि उनका शो बॉलीवुड की टिपिकल लव स्टोरीज की तरह नहीं है. इसमें काफी कुछ क्रेजी होने वाला है.

यहां देखें 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक:

'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन वही बॉलीवुड को दिखाने वाले हैं, जिसे लोग प्यार और नफरत दोनों करते हैं. हालांकि, इसमें वो थोड़ा-सा एक्शन वाला ट्विस्ट लाने वाले हैं जो सीरीज के लिए थोड़ा इंट्रस्ट बढ़ा रहा है. आर्यन ने अंंत में कहा कि पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो उनका अब शुरू होगा. 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' का टीजर 20 अगस्त के दिन रिलीज किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि सीरीज की पूरी कास्ट और स्टोरी का थोड़ा आइडिया मिलेगा.

'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन ने कैसे फैंस को दिया चकमा?

आर्यन की डेब्यू सीरीज का फर्स्ट लुक आते ही फैंस के बीच छाने में कामयाब हुआ. सोशल मीडिया पर हर किसी ने शाहरुख के बेटे की तारीफों के पुल बांधने भी शुरू कर दिए हैं. उन्हें आर्यन का स्टाइल, एक्टिंग, लुक्स और उनकी आवाज बिल्कुल उनके पिता जैसी महसूस हुई. जिससे वो थोड़े समय के लिए चकमा भी खा गए. 

फैंस X (पहले ट्विटर) पर आर्यन की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं. जहां कुछ लोग शाहरुख को आर्यन संग कॉम्पिटीशन से बचने की सलाह दे रहे हैं. तो वहीं कुछ लोगों को आर्यन और शाहरुख की आवाज एक जैसी लग रही है.

फैंस 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक टीजर देखकर ही आर्यन के दीवाने हो चुके हैं. उन्हें पूरे समय आर्यन को देखकर शाहरुख की ही याद आई. कई लोग आर्यन को फुल टाइम एक्टिंग करता देखना चाहते हैं. हालांकि, उनके पिता शाहरुख ने हाल ही में बताया है कि आर्यन एक्टिंग में नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें अपने ही घर में कोई कॉम्पिटीशन नहीं चाहिए.  

बात करें 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' की, तो इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, सहर बंबा, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल जैसे एक्टर्स शामिल हैं. इनके अलावा बॉलीवुड के कई सितारे इसमें कैमियो करते भी नजर आने वाले हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जल्द स्ट्रीम होगी.

