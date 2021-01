नील नितिन मुकेश ने गोविंदा की इस फिल्म में निभाया था उनके बचपन का किरदार, फोटो वायरल

बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वह अपनी रील और रियल लाइफ से जुड़ी चीजें साझा करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अपने एक फैन के ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने एक फिल्म में गोविंदा के बचपन का किरदार निभाया था. अब नील का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें कि गोविंदा की फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी 1989 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने बतौर बाल कलाकार काम किया था. नील के फैन द्वारा किए गए ट्वीट में उसने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक छोटा लड़का स्टेज पर खड़ा माइक पर गाना गाता नजर आ रहा है. मालूम हो कि ये छोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि नील नितिन मुकेश ही हैं. वह खुद इस तस्वीर को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए.

नील का फिल्म में ये किरदार कैमियो था क्योंकि उन्होंने फिल्म में गोविंदा के बचपन का किरदार (रवि वर्मा) निभाया था. नील के साथ ये तस्वीर साझा करते हुए उनके फैन ने लिखा, "यूट्यूब पर मुझे ये रैंडम फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी मिली और तब मुझे लगा कि इस लड़के का चेहरा नील नितिन मुकेश से काफी हद तक मिलता जुलता है." फैन का ये ट्वीट देखकर नील भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

😁 This Radom movie was a blockbuster movie back then. Brilliantly directed by Mr Vimal Kumar ji and a fabulous story about how important family relations are. Will always be prod to be a part of this gem. #jaisikarniwaisibharnii https://t.co/NaDcFiqhHk