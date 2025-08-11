scorecardresearch
 

फिल्मी खानदान से होने का नहीं मिला फायदा, एक्टर का छलका दर्द- आज भी काम के लिए स्ट्रगल...

नील नितिन मुकेश का दर्द छलका. उन्होंने नेपोटिज्म पर अपनी राय रखी. वो कहते हैं- मैं आज भी अपना अगला काम तलाशने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं. इसने मेरी सोच को बदल दिया है. लेकिन जब काम की बात आती है. किसी ने ना मुकेश जी, ना नितिन मुकेश जी और न ही मेरी मदद की. हमारी तीन पीढ़ियों ने काफी संघर्ष झेला है.

नील नितिन मुकेश (Photo: Instagram @neilnitinmukesh)
बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश फिल्मी घराने से आते हैं. वो मशहूर प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश के बेटे और दिग्गज सिंगर मुकेश के पोते हैं. बावजूद इसके इंडस्ट्री में उनका करियर खास नहीं चला. वो जॉनी गद्दार, न्यूयॉर्क, साहो, गोलमाल अगेन, प्रेम रतन धन पायो जैसी मूवीज में नजर आए. अपने किलर लुक्स और दमदार काम से लोगों को इंप्रेस किया. फिर भी नील के करियर को बड़ी सफलता नहीं मिल सकी.

नील नितिन का छलका दर्द
आलम ये है कि इंडस्ट्री में इतने साल बिताने के बाद भी नील काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में नील का दर्द छलका है. उन्होंने नेपोटिज्म पर अपनी राय रखी. स्क्रीन संग बातचीत में उन्होंने कहा- मैं खुशकिस्मत रहा कि फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ और यहीं पर पला-बढ़ा. लेकिन मेरी मेहनत और संघर्ष ने इस बात को बेअसर बना दिया. इसका मुझे कभी फायदा नहीं मिला.

''मैं आज भी अपना अगला काम तलाशने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं. इसने मेरी सोच को बदल दिया है. लेकिन जब काम की बात आती है. किसी ने ना मुकेश जी, ना नितिन मुकेश जी और न ही मेरी मदद की. हमारी तीन पीढ़ियों ने काफी संघर्ष झेला है. हमने अपने प्रोफेशन में खुद की जगह बनाए रखने और घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत मेहनत की है.''

शाहरुख खान हैं इंस्पिरेशन- नील
नील का मानना है इंडस्ट्री में टैलेंट हमेशा से हावी रहा है. भले ही कितने भी मौके आपके पास आ जाएं, लेकिन एक एक्टर बिना स्किल के इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकता. वो कहते हैं- आज की पीढ़ी के सितारों में शाहरुख खान सर को ही लीजिए, क्या वो बेंचमार्क नहीं हैं? क्या वो एक आदर्श नहीं हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो आउटसाइडर थे जो इंडस्ट्री में आए और सक्सेसफुल होकर सबका दिल जीता. हम सभी शाहरुख सर और कार्तिक आर्यन जैसे कलाकारों से प्रेरणा लेते हैं. कार्तिक नॉन फिल्मी परिवार से हैं. उनका परिवार बहुत ही सिंपल और अच्छा है. मुझे उनका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बहुत पसंद है, उसे देखना बहुत रिफ्रेशिंग है.

वर्कफ्रंट पर, नील को पिछली बार म्यूजिकल ड्रामा 'है जुनून' में देखा गया था. इसमें उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस, सिद्धार्थ निगम, प्रियांक शर्मा, अनुष्का सेन ने काम किया था. अभी नील के अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है. 

---- समाप्त ----
