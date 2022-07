जमीन पर लेटकर Neha Kakkar का पति संग डांस, ऐसा वीडियो पहले नहीं देखा होगा

Neha Kakkar Dance: इंडियन फैमिली में फंक्शन कोई भी हो नागिन डांस के बिना अधूरा रहता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आये दिन नागिन डांस की वीडियो क्लिप वायरल होती रहती है. पर कभी सोचा नहीं था कि एक दिन नेहा कक्कड़ भी जमीन पर लेट-लेट कर नागिन करेंगी. यकीन करना अगर मुश्किल लग रहा है, तो खुद ही ये क्लिप देख लीजिये.

नेहा कक्कड़ को ये क्या हुआ

कल से सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ की एक क्लिप काफी वायरल हो रही है. ये वीडियो नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह (Rohanpreet Singh) ने शेयर किया है. वीडियो उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी का है, जिसमें नेहा कक्कड़ अपने पति संग मस्त-मौला अंदाज में डांस करती दिख रही हैं. व्हाइट क्रॉप टॉप और ग्रीन पैंट पहने नेहा बेफ्रिक होकर एकदम से थिरक रही हैं, जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा है.

डांस करते-करते नेहा को पता नहीं क्या हुआ और वो पति संग जमीन पर नागिन डांस करने लगती हैं. नेहा कक्कड़ का ये वीडियो शेयर करते हुए उनके पति ने लिखा है, जब आपका पार्टनर बिना दारू पिए ऐसे नाचे, तो उससे तुरंत शादी कर लो. नेहा और रोहनप्रीत वीडियो में काफी खुश दिख रहे हैं. फैंस ने दोनों को अब तक साथ गाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लोग डांस भी अच्छा करते हैं.

रोहनप्रीत को आई नेहा की याद

रोहनप्रीत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मिस यू लाडो. आजा जल्दी प्लीज नेहू. रोहनप्रीत और नेहा का ये अंदाज हर किसी को खूब पसंद आ रहा है. अधिकतर लोग खुद को नेहा से रिलेट कर पा रहे हैं. सच कहें तो नेहा के वीडियो ने Dance like no one is watching वाली कहावत सच कर दी है. वहीं अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें, तो इन दिनों वो अपने कॉन्सर्ट में बिजी चल रही हैं.

वैसे नेहा का डांस देख कर आपका भी पार्टी करने का मन हो गया क्या?