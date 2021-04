नेहा धूपिया ने शेयर किया दिल्ली एयरपोर्ट का नजारा, कोरोना से बेपरवाह दिखी भीड़

कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज एक बार फिर चिंता का सबब बन गए हैं. सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार भले ही तेज कर दी है पर लोगों से भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतने की हिदायत दी है. मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्मेताल करना और पब्ल‍िक प्लेसेज में भीड़ ना लगाने की नसीहत दी है. जहां कुछ लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी है जिन्हें इन नियमों की परवाह नहीं है. एक्ट्रेस नेहा धूप‍िया ने भी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी लोगों की भारी भीड़ की फोटो शेयर कर जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है.

नेहा ने फोटो साझा कर लिखा- 'एयरपोर्ट पर सुबह...लोग लाइन से निकलकर ये सफाई देते हैं- हम लेट हो रहे हैं, और हम लाइन में लगने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, आधा पहना मास्क ठुड्डी पर लटकता हुआ, सफाई देते हैं- आरामदायक नहीं है, और हम बड़ी ही सावधानी से अपना मास्क पहनते हैं, सुधर जाएं, चलो अपने लिए और अपने आस-पास के लोगों के लिए कुछ सुधार लाएं'.

morning at airport..people jumping queues ,explanation 👉(hum late ho rahe hai) n v woke up early to stand in line😆,masks half worn (on chin) explanation 👉comfortable nahi hai ,v wear our 😷 with utmost caution.Buck up people let’s be better for ourselves n everyone around us.

Also no concept of #SocialDistancing !!!!!! Plssssss mask 😷 up ... sanitise and maintain #SocialDistancing .... how many more times do we have to repeat this!!!!!! For your sake , for “our” sake 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/kmGXuq8nUF