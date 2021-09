जब ऋषि कपूर के ट्वीट पर मचा बवाल, नीतू ने बताया- लगे थे हाय हाय के नारे, जान से मारने की धमकी

रव‍िवार को द कप‍िल शर्मा शो में नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्ध‍िमा कपूर साहनी पहुंचीं. शो में नीतू और रिद्ध‍िमा ने अपने घर के कई दिलचस्प किस्से साझा किए. इस दौरान नीतू ने अपने पति दिवंगत एक्टर ऋष‍ि कपूर के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसके बाद बवाल मच गया था. उन्होंने कहा कि ऋष‍ि के ट्वीट करने की आदत पर उन्हें बहुत गुस्सा आता था.

नीतू कहती हैं कि उस दिन उन्होंने ऋष‍ि का ट्वीट नहीं देखा था. वे उस वक्त अस्थायी तौर पर किसी दूसरे घर में रह रहे थे क्योंकि उनका अपना घर कृष्णा राज बंगलो रेनोवेट हो रहा था. जब वे अपने बंगले में कुछ स्टाफ के साथ गईं तो उन्होंने देखा कि आक्रोश‍ित भीड़ उनके घर के बाहर ऋष‍ि कपूर के ख‍िलाफ नारे लगा रही थी.

घर के बाहर 300 आक्रोश‍ित लोगों की भीड़

वे उस दृश्य को याद कर बताती हैं- 'सड़क पर 300 लोग खड़े थे, पुलिस ट्रक थी और 'Rishi Kapoor हाय हाय ' के नारे लगा रहे थे. मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैं डर गई थी. इसके बाद एक पुलिस अध‍िकारी आए और मुझसे कहा कि ऋष‍ि जी को बोल‍िए कि वे अपने ट्वीट्स पर हटा लें.'

आगे नीतू बताती हैं- 'मुझे इतना गुस्सा आया मैंने पुलिस वाले से कहा चलो मेरे साथ और चलकर खुद ऋष‍ि को बताए कि वहां क्या हो रहा है. उन्हें (ऋष‍ि कपूर को) भी पता चलना चाह‍िए, तभी वे ट्वीट करना बंद करेंगे.' वे इंस्पेक्टर के साथ घर आईं और ऋष‍ि को कहा कि इंस्पेक्टर उनसे बात करना चाहते थे.

ऋष‍ि ने इंस्पेक्टर को दिया था ये जवाब

इसके बाद ऋष‍ि कपूर ने जो जवाब दिया वो सुनकर नीतू चौंक गईं. एक्टर ने इंस्पेक्टर को कहा 'हिम्मत चाह‍िए सर'. तीन दिन बाद नीतू ने देखा कि वह पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर के बाहर खड़ा था. उन्होंने नीतू को बताया कि उनकी (ऋष‍ि-नीतू) जान को खतरा है. इसके बाद ऋष‍ि ने अपने ट्वीट्स करने की आदत पर नरमी बरती.

I am angry. Why do you equate food with religion?? I am a beef eating Hindu. Does that mean I am less God fearing then a non eater? Think!!

Think. Government should for sometime in the evening open all licensed liquor stores. Don’t get me wrong. Man will be at home only what with all this depression, uncertainty around. Cops,doctors,civilians etc... need some release. Black mein to sell ho hi raha hai. ( cont. 2)