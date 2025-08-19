scorecardresearch
 

Feedback

'सेक्रेड गेम्स' सीरीज करने से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कर दिया था इनकार, फिर कैसे बनी अनुराग कश्यप संग बात?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुलासा किया है कि उन्होंने पहले सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज करने से इनकार कर दिया था. वो फिल्मों के अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म में काम नहीं करना चाहते थे. लेकिन बाद में वो इसमें काम करने के लिए मान गए.

Advertisement
X
'सेक्रेड गेम्स' वेब सीरीज करने से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था इनकार (Photo: Black Hat, Youtube/ Netflix India)
'सेक्रेड गेम्स' वेब सीरीज करने से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था इनकार (Photo: Black Hat, Youtube/ Netflix India)

अनुराग कश्यप की वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' ओटीटी के इतिहास में सबसे आइकॉनिक सीरीज में से एक मानी जाती है. इसका हर एक किरदार फैंस को काफी पसंद आया था. यहां तक कि इस सीरीज के ऊपर कई सारे मीम्स भी बने जिससे ये पॉप कल्चर में फेमस बन गई. सीरीज में गणेश गायतोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम सभी को बेहद पसंद आया था.

'सेक्रेड गेम्स' करने से क्यों नवाजुद्दीन ने किया था इनकार?

हाल ही में नवाजुद्दीन ने अपनी हिट वेब सीरीज से जुड़ी कुछ बातें शेयर की हैं. एक्टर ने बताया है कि उन्हें जब इसमें काम करने के लिए अप्रोच किया गया, तब उन्होंने मना किया. क्योंकि वो फिल्मों के अलावा किसी भी और प्लेटफॉर्म में काम नहीं करना चाहते थे. उन्हें पहले ऐसा लगा था कि ये एक टीवी सीरियल की तरह होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Thama Teaser Announcement
स्त्री, भेड़िया और मुंज्या से खतरनाक होगा 'थामा', हॉरर-कॉमेडी की पहली झलक आई सामने 
Nawazuddin
Nawazuddin की बेटी का ऑडिशन वीडियो देख इंप्रेस हुए फैंस 
Nawazuddin Siddiqui
'बॉलीवुड में काबिल एक्टर्स को देते हैं सपोर्टिंग रोल', क्यों गुस्से में बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी?  
Nawazuddin Siddiqui,Irrfan Khan
'इरफान-ओम पुरी जब जिंदा थे, तब किसी ने नहीं दिया ध्यान' क्यों बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी? 
Nawazuddin Siddiqui,Ranveer Singh
'अदाकारी कोई पुड़िया नहीं...', क्यों बोले नवाजुद्दीन? रणवीर सिंह को दे चुके एक्ट‍िंग क्लास  

रोहन दुआ संग बातचीत में नवाजुद्दीन ने 'सेक्रेड गेम्स' सीरीज पर कहा, 'उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि नेटफ्लिक्स या ओटीटी क्या होता है. मुझे इस सीरीज के लिए सबसे पहले डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने अप्रोच किया था. हालांकि मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से फिल्मों में आया हूं, तुम लोग मुझे वापस टीवी सीरियल में लेकर आ रहे हो. मुझे ये सीरीज नहीं करनी. उन्होंने मुझे समझाया कि नवाज ये सीरियल नहीं, ओटीटी है. दुनियाभर में इसे देखा जाएगा. लेकिन मुझे मोटवानी के कहने पर यकीन नहीं हुआ.'

Advertisement

नवाजुद्दीन नहीं बनना चाहते थे 'गणेश गायतोंडे', फिर कैसे बनी बात?

नवाजुद्दीन आगे बताते हैं कि वो विक्रमादित्य मोटवानी की बात इसलिए नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्हें उनकी बात सही ढंग से समझ नहीं आई थी. वो सीधी बातें करने के चक्कर में एक्टर को मना नहीं पाए, जिसके बाद अनुराग कश्यप को खुद मैदान में उतरना पड़ा. नवाजुद्दीन ने बताया, 'मोटवानी बहुत सीधी बात करते थे. मगर जबतक हमारे सामने कोई ड्रामा करके हमें नहीं मनाता, तबतक हमें यकीन नहीं होता. मैंने उन्हें कम से कम 3-4 महीने टाला था.'

'बाद में मोटवानी ने अनुराग कश्यप को बोला कि आप ही इन्हें समझाओ. अनुराग ने 2-3 ड्रिंक मारकर और मुझे भी ड्रिंक कराकर बोला कि नवाज, तुम कर लो, ये किरदार हम बहुत अच्छा लेकर जाएंगे. इसे हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी आगे लेकर जाएंगे. जब अनुराग ने मुझे ये कहा, तब मैं सेक्रेड गेम्स करने के लिए मान गया.'

'सेक्रेड गेम्स' के दो सीजन नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं. जिसे इंडिया में काफी ज्यादा देखा जा चुका है. इसका दूसरा सीजन साल 2019 में नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक बन गया था. इसके फैंस आज भी सीजन 3 के इंतजार में हैं. हालांकि मेकर्स फिलहाल इसके अगले सीजन को लाने के मूड में नहीं हैं. बता दें कि इसमें सैफ अली खान भी शामिल थे और इसे अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने साथ में बनाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement