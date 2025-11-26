scorecardresearch
 

'सेलिब्रिटी फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते थे', ड्रग्स सप्लाई के आरोपों पर बोले ओरी, 7 घंटे चली पूछताछ

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ओरहान अवत्रामानी उर्फ ओरी से करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान उनसे ड्रग्स और रेव पार्टियों में उनकी भागीदारी, अलीशाह पारकर से संबंध और ड्रग सप्लाई चेन में उनकी भूमिका के बारे में सवाल किए गए.

ड्रग्स केस में ओरी से हुई लंबी पूछताछ (Photo: Screengrab)
ड्रग्स केस में ओरी से हुई लंबी पूछताछ (Photo: Screengrab)

इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ओरहान अवत्रामानी उर्फ Orry को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था. पहले उन्होंने और समय मांगा था, लेकिन बुधवार, 26 नवंबर को आखिरकार वे जांचकर्ताओं के सामने हाजिर हुए.

घंटों हुई ओरी से पूछताछ

बुधवार को जैसे ही ओरी 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ हुई. जानकारी के मुताबिक, ओरी को करीब 7.5 घंटे तक हिरासत में रखकर पूछताछ की गई. उनसे कई बड़े सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि वे किन-किन ड्रग और रेव पार्टियों में गए थे? अलीशा पारकर को वे कैसे जानते हैं? क्या वे भी ड्रग सप्लाई चेन के पार्टनर थे. 26 नवंबर की शाम पूछताछ पूरी होने के बाद ओरी को जाने दिया गया. 

ड्रग्स मामले में ANC अधिकारियों द्वारा ओरी से पूछताछ के सूत्रों ने बड़ा खुलासा भी किया है. उन्होंने बताया, 'ओरी ने जांचकर्ताओं से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे. हर बात से इनकार करते रहे और बार-बार यही दावा करते रहे कि 'मैं तो ड्रग्स लेता ही नहीं हूं.' उन्होंने कहा, 'मेरा बॉलीवुड के सारे लोगों से संपर्क है. मैं पार्टियों में सिर्फ फोटो खिंचवाने जाता हूं. बॉलीवुड सेलेब्स खुद मुझे बुलाते हैं ताकि उनके साथ फोटो खिंचवा सकें.'

ओरी ने नहीं किया को-ओपेरेट

ड्रग्स के बारे में पूछने पर ओरी बोले, 'मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता.' अलीशा पारकर को जानने से भी ओरी ने पूरी तरह इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं इतनी सारी पार्टियां अटेंड करता हूं कि मुझे याद ही नहीं रहता कि कहां क्या हुआ. मैं दुबई की पार्टियां भी जाता हूं, यूके की भी जाता हूं. बॉलीवुड सेलेब्स मुझे अपने बर्थडे और दूसरी पार्टियों में बुलाते हैं। मैं इतनी पार्टियां करता हूं कि कुछ याद ही नहीं रहता.'

ओरी ने ये भी कहा कि फोटो खिंचवाने के बदले सेलेब्स उन्हें ढेर सारे पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन वो लेते नहीं हैं. इंस्टाग्राम प्रमोशन और कोलैबोरेशन से एक प्रमोशन का 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक ओरी कमाते हैं. जियो की नौकरी से ओरी को हर महीने 3.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है. उनकी ड्राइवर, बॉडीगार्ड्स और गाड़ियों का खर्च भी जियो ही उठाता है. उन्होंने अपने बयान में बताया कि वे कम्युनिकेशन डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करते हैं.

दूसरी तरफ शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से ही पूछताछ की गई. सिद्धांत पूछताछ के दौरान नया मोबाइल फोन लेकर आए थे. अब उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, विदेशी यात्राओं की जांच हो रही है और इसे सलीम शेख के बयान से मिलान किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि ओर्री से ड्रग सप्लाई में संलिप्तता के कोण से भी पूछताछ की जा रही थी. पूछताछ एंटी नारकोटिक्स सेल के DCP नवनीत धवले ने की थी. सिद्धांत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

ओरी को कब भेजा गया था समन?

इस महीने की शुरुआत में ओरी को तब समन भेजा गया था, जब दुबई से डिपोर्ट हुए कथित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ में कई बड़े नाम लिए. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शेख ने बताया कि उसने दुबई और मुंबई में कई शानदार पार्टियां आयोजित की थीं, जिनमें नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, फिल्ममेकर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका, ओरी और NCP नेता जीशान सिद्दीकी जैसे हाई-प्रोफाइल लोग शामिल हुए थे. शेख का दावा है कि उसके तार दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हैं.

21 नवंबर को खबर आई थी कि ओरी ने जांच में शामिल होने के लिए और समय मांगा है. उनके प्रतिनिधि ने गुरुवार को ANC के सामने हाजिर होकर कहा था कि ओरी शहर से बाहर हैं और 25 नवंबर के बाद ही दाऊद गैंग से जुड़े कथित ड्रग तस्करी सिंडिकेट की जांच में शामिल हो पाएंगे.

