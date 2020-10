Mirzapur 2: रिलीज होते ही दिख गया मिर्जापुर का भौकाल, दर्शकों ने बताई बेस्ट वेब सीरीज

पंकज त्रिपाठी और अली फजल की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 रिलीज हो चुकी है. रिलीज के कुछ ही घंटो बाद इस सीरीज की ऐसी आंधी चल पड़ी है कि हर कोई सिर्फ इसी के चर्चे कर रहा है और इसे अब तक की बेस्ट वेब सीरीज बता रहा है. 2018 में आई मिर्जापुर के बाद फैन्स को इसके सेकेंड सीजन का लंबे समय से इंतजार था. सभी फिर कालीन भैया का भौकाल और गुड्डू के तेवर देखने के लिए बेताब थे. अब इंतजार जरूर लंबा था लेकिन फल काफी मीठा साबित हुआ है.

मिर्जापुर ने आते ही मचा दिया भौकाल

सोशल मीडिया पर मिर्जापुर के सीजन 2 को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोगों ने तो इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बता दिया है. तय समय से पहले ही रिलीज हुई मिर्जापुर 2 को कई लोगों ने रात में भी देख खत्म कर लिया. ऐसे में अब वे सभी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सीरीज में सभी कलाकारों की काम की जमकर तारीफ हो रही है. कहा जा रहा है कि इस सीरीज में सही मात्रा में हर वो मसाला है जो दर्शकों को पूरे 10 एपिसोड तक बांध कर रखने वाला है.

बताई जा रही बेस्ट वेब सीरीज

ट्रेलर के बाद से इस बात के कयास तो लग गए थे कि कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्नस देखने को मिलने वाले हैं,लेकिन दर्शकों के मुताबिक सीरीज में उम्मीद से ज्यादा ही बेहतर कर दिया है. एक यूजर लिखते हैं- पहला ही एपिसोड बहुत शानदार है. आने वाले एपिसोड्स के लिए पहले ही मजबूत नींव रख दी है. दूसरे यूजर लिखते हैं- ये तो पहले सीजन से भी ज्यादा अच्छी है. काफी इंटेंस है. मजा आ गया है. वहीं कई फैन ऐसे भी हैं जो इसे अब तक की बेस्ट वेब सीरीज बता रहे हैं. वहीं क्योंकि दूसरे सीजन में गुड्डू के बदले पर काफी जोर दिया गया है, ऐसे में फैन्स अली फजल की भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सीरीज में उनको दिए दमदार डायलॉग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गए हैं. वहीं कई यूजर तो ऐसे भी है जो अभी से ही तीसरे सीजन की कयास लगा रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि अभी इस कहानी में काफी कुछ बताना रह गया है.

#Mirzapur2 even better then 1st season.. totally intense, loving it — GurmeetSingh (@gsingh616) October 22, 2020

Munna back with punch dialogue! Gun aur 🧨 #Mirzapur2 — Ninja (@gypsz13) October 22, 2020

One of the best web series of India #Mirzapur2 — Devashish Patil (@patildevashish9) October 22, 2020

Finished watching Mirzapur Season 2.

This is the best season!

Just one word- amazing work #Mirzapur2 — Suprabh Garg (@SuprabhGarg) October 22, 2020

मिर्जापुर को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से ये साफ हो गया है कि मेकर्स ने एक बार फिर अपना जादू चला दिया है. रिवेंज ड्रामा को ऐसे परोसा गया है कि पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी को अपने टैलेंट को खुलकर दिखाने का मौका मिला है. अब अगर ये सीरीज कई रिकॉड तोड़ दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.