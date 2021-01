भजन सम्राट नरेंद्र चंचल के निधन से शोक में डूबे सितारे, दलेर मेहंदी ने जताया दुख

भजन गायक नरेंद्र चंचल का शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है. 'चलो बुलावा आया है' और 'ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा' जैसे लोकप्रिय भजनों को अपनी आवाज देने वाले नरेंद्र की उम्र 80 साल थी. बीते काफी समय से वह बीमार चल रहे थे और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. नरेंद्र के निधन पर उनके फैन्स और शुभचिंतकों में शोक का माहौल है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तमाम दिग्गजों ने नरेंद्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है.

पंजाबी पॉप सिंगिंग के बादशाह दलेर मेहंदी ने ट्वीट कर कहा, "दिल को बहुत दुख हुआ कि आइकॉनिक और लोकप्रिय सिंगर नरेंद्र चंचल जी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए. उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. उनके परिवार और फैन्स को मेरी सांत्वनाएं."

Saddened at the demise of vocalist Sh. Narendra Chanchal, singer of many iconic bhajans & Hindi film songs in history. His unique voice had the ability to pierce straight to a listener’s heart, making every listening experience an emotional & spiritual one. #RIP #respect 🙏🏽 — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) January 22, 2021

दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया, "नरेंद्र चंचल जी के परलोक सिधार जाने की खबर सुनकर बहुत आहत हूं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."

Deeply saddened to learn that iconic and most loved #NarendraChanchal ji has left us for the heavenly abode. In prayers for his soul to rest in peace. Heartfelt condolences to his family and legions of fans. 🙏 pic.twitter.com/zXEBN07MbM — Daler Mehndi (@dalermehndi) January 22, 2021

इसी तरह नरेंद्र चंचल के ढेरों फैन्स और उनके फॉलोअर्स उनके लिए ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट करके उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं. बता दें कि नरेंद्र चंचल में माता के भजनों को लेकर रुचि इसलिए बढ़ी क्योंकि उनहोंने बचपन से ही अपनी मां को मातारानी के भजन गाते सुना था. यही वजह थी कि नरेंद्र अपनी पहली गुरु अपनी मां को माना करते थे. इसके बाद चंचल ने प्रेम त्रिखा से संगीत सीखा, फिर वह भजन गाने लगे थे.

Deeply saddened to learn that iconic and most loved #NarendraChanchal ji has left us for the heavenly abode. In prayers for his soul to rest in peace. Heartfelt condolences to his family 🙏🙏 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 22, 2021

You will always be remembered as saccha bhakt.. mata ne bula liya aapko ... RIP narendra Chanchal pic.twitter.com/P94BRKL0oz — Ssumier (@Ssumier) January 22, 2021

🙏🏻 Om y🙏🏻 Childhood memories of hearing his songs! https://t.co/EToZjhiBIX — Jyoti Kapur Das (@jkd18) January 22, 2021

वायरल हुआ था कोरोना भजन

बीते साल कोविड के दौर में कोविड को लेकर ढेरों गाने बने थे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इसी तरह पैनडेमिक के इस दौर में नरेंद्र चंचल ने भी कोरोना को लेकर एक गाना गाया था. ये गाना भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. माता वैष्णो देवी को लेकर नरेंद्र की बहुत आस्था थी. वह 1944 से लगातार हर साल माता वैष्णो देवी के दरबार में आयोजित होने वाली वार्षिक जागरण में जाया करते थे.

देखें: आजतक LIVE TV