Upcoming Events of 2022: शाहरुख खान की पर्दे पर एंट्री, मां बनेंगी भारती, 2022 है बहुत खास

उतार-चढाव, अच्छी-बुरी खबरों और बड़े-छोटे इवेंट्स के बाद 2021 का अंत हो गया है. इस साल हमने एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ होते देखा. कई सेलेब्स ने दुनिया को अलविदा कहा तो कई ने अपने घर नए मेहमानों का स्वागत किया. कई फिल्में पोस्टपोन हुईं तो कई को दर्शकों ने रिलीज के बाद खूब प्यार दिए. कई एक्टर्स ने प्रोजेक्ट्स गवाएं तो बदले में नए और बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी पाए. हमेशा की तरह इस साल भी जोड़ियां बनीं, लोगों के दिल मिले और कई ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी की.

2021 की खट्टी-मिट्ठी यादें लेकर हम सभी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए तैयार है. इस उम्मीद के साथ की आने वाला साल इस साल से और बेहतर होगा. सभी स्वस्थ रहेंगे और हम सभी के मनोरंजन का मौका एंटरटेनमेंट की दुनिया को मिलेगा. वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पहले से ही 2022 के लिए अपनी कमर कसी हुई है. कई सेलेब्स खुशखबरी देने को तैयार हैं तो मेकर्स अपनी बड़ी फिल्मों को लम्बे इंतजार के बाद रिलीज करने वाले हैं. 2022 में क्या-क्या होने वाला है, बता रहे हैं हम.

बॉलीवुड की इन बड़ी फिल्मों को देखने का मिलेगा मौका?

- एसएस राजमौली की फिल्म RRR जनवरी में रिलीज होगी. यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है.

- आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' भी इसी साल रिलीज होगी. आलिया की इस फिल्म को लेकर शुरुआत से ही बज बना हुआ है. फैंस उनके काम को देखने के लिए बेताब हैं.

- फैंस की बेताबी की बात हो ही रही है तो शाहरुख खान को कैसे भूला जा सकता है. 2018 से ब्रेक पर चल रहे शाहरुख की फिल्म पठान 2022 में आने की उम्मीद की जा रही है. यह SRK का बिग कमबैक होगी.

- आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा लम्बे इंतजार के बाद 2022 में रिलीज होगी. ये फिल्म पिछले दो सालों से टलती जा रही है.

- रणवीर सिंह के पास जयेशभाई जोरदार और सर्कस जैसी बड़ी फिल्में हैं, जो 2022 में रिलीज होनी हैं.

- रणबीर कपूर की शमशेरा, लव रंजन की फिल्म और ब्रह्मास्त्र भी 2022 में रिलीज होगी. ब्रह्मास्त्र का इंतजार तीन सालों से फैंस कर रहे हैं.

- दीपिका पादुकोण, छपाक के दो साल बाद फिल्म 'गहराइयां' में नजर आएंगी. उन्होंने 83 में छोटा-सा रोल किया था.

- अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज के साथ साल की शुरुआत करेंगे. इसके बाद बच्चन पांडे, रक्षाबंधन और राम सेतु में भी वह नजर आएंगे.

ये सेलेब्स करेंगे बच्चों का स्वागत

- भारती सिंह और हर्ष लिम्बचिया अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे. भारती सिंह इस समय पांच महीने की प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने पैपराजी से बातचीत में बताया है कि उनका बच्चन अप्रैल 2022 में आएगा.

- सीरियल 'कसौटी जिंदगी की 2' की एक्ट्रेस पूजा बनर्जी भी 2022 में मां बनने के लिए तैयार हैं. अभी वह अपनी प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं.

- काफी समय से खबर आ रही है कि एक्ट्रेस काजल अग्रवाल प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में काजल और उनके पति गौतम किचलू भी अपने बेबी का स्वागत 2022 में करेंगे.

- मार्वल एक्टर Chris Pratt पत्नी Katherine Schwarzenegger के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत 2022 में करेंगे.

- हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस 2022 में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. जेनिफर को इन दिनों अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते देखा जाता है. एक्ट्रेस करीना कपूर ने उनकी तारीफ भी की थी.

हैरी पॉटर फैंस के लिए हैं कई ट्रीट्स

- साल 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है. इस साल हैरी पॉटर फिल्म फ्रैंचाइजी के 20 साल पूरे हो रहे हैं. इसी खुशी में Harry Potter Reunion होने जा रहा है. इस शो में हैरी पॉटर फिल्म फ्रैंचाइजी से जुड़े बड़े-छोटे एक्टर्स एक बार फिर हॉगवर्ट्स में वापसी करेंगे और अपनी पुरानी यादों को याजा करेंगे.

- Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore भी 2022 में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर हैरी पॉटर फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म में प्रोफेसर Dumbledore की कहानी को दिखाया जाएगा. साथ ही उनका मुकाबला ग्रिंडलवल्ड से भी होगा.

ये हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलेब्स कर सकते हैं शादी

- ऋचा चड्ढा और अली फजल ने मार्च 2022 में शादी करने का फैसला किया है. दोनों पिछले दो सालों से अपनी शादी को टालते जा रहे थे.

- माना जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी 2022 में शादी कर सकते हैं. कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब आलिया-रणबीर का नंबर है.

- विद्युत जामवाल भी 2022 में शादी कर सकते हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड नंदिता मेहतानी को स्पोर्टी अंदाज में 2021 में प्रपोज किया था. अब माना जा रहा है कि दोनों की शादी के दिन करीब आ रहे हैं.

- तारा सुतरिया और आदर जैन भी शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं. माना जा रहा है कि दोनों 2022 में ही ऐसा करेंगे. कपूर परिवार का तारा संग रिश्ता काफी गहरा हो गया है.

- हॉलीवुड सुपरस्टार जेंनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की शादी भी 2022 में हो सकती है. बेन और जेन ने 2021 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था.

- किम कर्दाशियां की छोटी बहन कोर्टनी कर्दाशियां और उनके मंगेतर ट्रेविस बारकर भी 2022 में शादी कर सकते हैं. ट्रेविस ने रॉयल अंदाज में कोर्टनी को इस साल शादी के लिए प्रपोज किया था.

हॉलीवुड में सुपरहीरो फिल्मों का बोलबाला

2022 में सुपरहीरो फिल्मों का बोलबाला होने वाला है. मार्वल और डीसी दोनों ही अपनी बड़ी फिल्में रिलीज करने के लिए तैयार हैं.

- हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन की फिल्म The Batman का भी फैंस को इंतजार है. इस फिल्म में कैटवुमन और बैटमैन को आमना-सामना करते देखा जाएगा. रॉबर्ट अपने नए अंदाज में बैटमैन को पेश करने वाले हैं.

- बैटमैन के अलावा The Flash और Aquaman and the Lost Kingdom भी 2022 में आएंगी. इन फिल्मों का इंतजार काफी समय से हो रहा है.

- डीसी अपने सुपरहीरोज के साथ सुपरविलेन Black Adam की कहानी भी फैंस को परोसने के लिए तैयार है. सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन 2022 को अपनी इस फिल्म से रोमांचक बनाएंगे.

- डीसी के साथ-साथ मार्वल की फिल्मों के लिए 2022 काफी बड़ा साल होने वाला है. इस साल Black Panther: Wakanda Forever भी रिलीज होगी.

- 'स्पाइडर मैन नो वे होम' के बाद Doctor Strange in the Multiverse of Madness भी 2022 में आने वाली है. फिल्म के ट्रेलर ने सभी को उत्सुक कर दिया है. फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में अपने निगेटिव रूप से मिलने वाले हैं.

- डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा थॉर भी अपनी नई फिल्म Thor: Love and Thunder के साथ 2022 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. इस फिल्म के साथ नैटली पोर्टमैन मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में वापसी कर रही हैं.



रिलीज होगी ये बड़ी एनिमेटेड फिल्म

फेमस कार्टून और टॉय स्टोरी के किरदार बज लाइटईयर पर बनीं एनिमेटेड फिल्म Lightyear का इंतजार भी फैंस को काफी समय से है. हॉलीवुड एक्टर क्रिस एवान्स की ये फिल्म जून 2022 में रिलीज होगी.

टॉम क्रूज के लिए होगा ये खास साल

लम्बे इंतजार के बाद टॉम क्रूज की फिल्म Top Gun: Maverick भी 2022 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म के चर्चे पिछले दो सालों से हो रहे हैं.

टॉम क्रूज की दूसरी बड़ी फिल्म जिसका इंतजार सभी को है वो है Mission: Impossible 7, जो 2022 में रिलीज हो सकती है.

रिलीज होंगी ये पॉपुलर और बड़ी हॉलीवुड फिल्में

- 2022 की शुरुआत से अंत तक कई बढ़िया फिल्मों का लाइनअप बना हुआ है. डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म Avatar 2 भी इस साल रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का इंतजार एक दशक से ज्यादा से किया जा रहा है.

- Death on the Nile फिल्म की रिलीज पर सभी की नजरें जमी हैं. इस फिल्म में आर्मी हैमर ने काम किया है, जो यौन शोषण के आरोप झेल रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में वंडर वुमन गैल गैडोट, सेक्स एजुकेशन एक्ट्रेस एमा मैकी और बॉलीवुड एक्टर अली फजल नजर आएंगे.