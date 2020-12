थानेदार के 30 साल पूरे, माधुरी दीक्षित ने शेयर की संजय दत्त-जितेंद्र के साथ थ्रोबैक फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी फिल्मों का जिक्र करना नहीं भूलतीं. 80s और 90s के दौर में माधुरी दीक्षित का कोई सानी नहीं था. वे अपने समय की सुपरस्टार एक्ट्रेस थीं और उन्होंने अपने दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया. हाल ही में माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्म थानेदार के 30 साल पूरे होने की खुशी मनाई है. उन्होंने फिल्म में उनके कोस्टार रहे संजय दत्त और जितेंद्र के साथ की थ्रोबैक फोटोज भी माधुरी ने शेयर की हैं.

माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर थानेदार फिल्म की कुछ फोटोज शेयर की हैं. तस्वीर में माधुरी अपने कैरेक्टर में नजर आ रही हैं. वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त और जितेंद्र पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं. माधुरी ने फिल्म से कुल 4 फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- थानेदार के 30 साल पूरे हो चुके हैं. इस फिल्म से ही मुझे मेरे सबसे यादगार गानों में से एक तम्मा तम्मा मिला था.

Action, drama & lots of masala 🎬#30YearsOfThanedar, a film which gave me one of the most memorable songs #TammaTamma 💃 pic.twitter.com/LQPFb6uTR1