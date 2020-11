अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'लक्ष्मी' सोमवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है. तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना की इस ऑफिशियल हिंदी रीमेक फिल्म में अक्षय कुमार ने एक मुस्लिम लड़के का किरदार निभाया है जिस पर एक किन्नर का भूत आ जाता है. ट्रेलर में हालांकि शरद केलकर कहीं नजर नहीं आए थे लेकिन फिल्म में वह अचानक आकर सभी को सरप्राइज कर देते हैं.

तानाजी में शिवाजी राव का किरदार निभा चुके शरद केलकर का रोल फिल्म में तब आता है जब लक्ष्मी की रूह उसकी मौत की कहानी सुनाती है. फिल्म में शरद की एंट्री से लेकर उनके अभिनय तक सब कुछ बेहद दमदार है. सोशल मीडिया पर भी अक्षय से ज्यादा तारीफें शरद केलकर को मिल रही हैं. तमाम यूजर्स ने उनके काम में वर्सटैलिटी की तारीफ की है.

देखें: आजतक LIVE TV

फिल्म में भले ही शरद को 13-15 मिनट का रोल मिला है लेकिन उन्होंने इसे बखूबी निभाया है. एक यूजर ने ट्वीट में शहद का शिवाजी वाला लुक और लक्ष्मी वाले लुक का कोलाज शेयर करते हुए लिखा, "अगर अक्षय कुमार फिल्म का दिल थे तो शरद केलकर इसकी रूह साबित हुए हैं."

Just saw #LaxmiBomb @SharadK7 sir you are awesome!🔥

You did super, outstanding performance in Laxmi bomb ❤️ proud to have actors like you💯❤️🔥 #SharadKelkar 💀❤️ — Anushka Parab✨ (@Anushka0303) November 9, 2020

Appreciation Tweet: 👏👏#SharadKelkar just made #Laxmii so real! 🙏 The only takeaway from this loud film is that my respect for the supremely underrated #SharadKelkar has grown multi-fold! ❤️



What a year for him.. from playing Shivaji Maharaj in #Tanhaji to #Laxmii..👌🏼🔥 pic.twitter.com/k1lC7egFu8 — Mohammed Sohail ❁ (@ItsSohailM) November 9, 2020

After #Tanhaji once again #SharadKelkar IMPRESSES with #LAXMII. What an absolutely BRILLIANT performance! Merely 13-14 minutes role but STOLE the show. Too good! Wanna see you in many more films @SharadK7 sir ✨❤️😃 — Aavishkar (@aavishhkar) November 9, 2020

एक अन्य यूजर ने लिखा, "शरद केलकर ने लक्ष्मी को बहुत वास्तविक बना दिया है. इस कमाल की फिल्म से मेरी एकमात्र सीख ये है कि अंडर रेटेड एक्टर शरद केलकर को लेकर मेरी रिस्पेक्ट बहुत-बहुत ज्यादा बढ़ गई है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं अक्षय कुमार सर का बहुत बड़ा फैन हूं. लेकिन इस फिल्म में असली हीरो शरद केलकर हैं. कमाल की परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन्स."

यूजर ने लिखा, "शरद जब आप फिल्म में रोये तो मैं भी रो दिया. आपको बेस्ट ऑफ लक और कामयाबी के लिए शुभकामनाएं." बता दें कि फिल्म को लेकर पब्लिक का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव नहीं है. कहा जा रहा है कि जिस मुख्य मैसेज को लेकर फिल्म बनाई गई है उसे फिल्म में बहुत कम वक्त के लिए दिखाया गया है.

ये भी पढ़ें-