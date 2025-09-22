scorecardresearch
 

'प्रेग्नेंसी में नहीं देते थे खाना, मेकअप की भी नहीं थी परमिशन...' कुमार सानू की एक्स वाइफ का आरोप

सिंगर कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस दौरान काफी प्रताड़ित किया गया.

कुमार सानू की एक्स वाइप का आरोप (Photo: Instagram/@jaan.kumar.sanu/@kumarsanuofficial)
बॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू को बॉलीवुड का 'किंग ऑफ मेलोडी' कहा जाता है. उनकी प्रोफेशन लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन अब इस समय उनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल सिंगर की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं. जिसमें उन्होंने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी के दौरान हुई प्रताड़ना का जिक्र किया है.

बता दें कि कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने ये भी बताया कि उन्हें पार्लर जाने या वैक्सिंग कराने की इजाजत नहीं थी. आशिकी की सफलता के बाद कुमार सानू की कमाई अच्छी-खासी होने लगी और तभी से उनका व्यवहार बदलने लगा.

कुमार सानू को लेकर बड़ा खुलासा
फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में रीता भट्टाचार्य ने बताया, 'वह मुझे मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान कोर्ट में घसीट ले गए. उस दौरान उनका एक अफेयर भी था, जिसका खुलासा आज हुआ है. उन्होंने मुझे कोर्ट में घसीट लिया, मैं उस समय बहुत छोटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो, और मेरा परिवार सदमे में था.'

रीता ने खुलासा किया कि उन्हें अपने घर से बाहर निकलने, दोस्तों से मिलने या यहां तक ​​कि मेकअप लगाने की भी परमिशन नहीं थी. उनकी एकमात्र साथी उनकी भाभी थीं और मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान मुझे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था. एक दिन तो उन्होंने किचन का स्टोर तक लॉक कर दिया. ऐसा व्ययवहार इंसानों जैसा नहीं था. उन्होंने आगे कहा, ' वो घर से जब बाहर जाते थे तो किचन की अलमारियों पर ताला लगा देते थे. मुझे चावल खाने के लिए भाभी के घर जाना पड़ा था. मैंने एक मुट्ठी चावल खरीदा और फिर अपनी भाभी के घर पर खिचड़ी बनाई और फिर खाना खाते थे.'

कोर्ट में उड़ात थे मजाक
रीता ने आगे कहा, 'जब मैं बेबी फूड ऑर्डर करती थी तो दुकानदार कहता था कि नहीं भेज सकता क्योंकि साहब (कुमार सानू) ने मना किया है.' रीता ने ये भी बताया कि कुमार सानू अक्सर लोगों के साथ कोर्ट में उनका मजाक उड़ाते थे. जब जान मेरी कोख में था तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और मैं हर समय बीमार महसूस करती थी.'

कब हुआ कुमार सानू तलाक?
बता दें कि  कुमार सानू ने 1986में रीता भट्टाचार्य से शादी की थी. जिनसे उनके तीन बच्चे हुए, जिको, जारी और जान कुमार सानू. लेकिन  1994 में दोनों का तलाक हो गया.  इस तलाक की वजह कुमार सानू और कुनिका सदानंद का अफेयर था. तलाक के बाद तीनों ही बच्चों की कस्टडी रीता को मिली.

