गोविंदा के बाद KRK ने अर्जुन कपूर के नाम लिखा ट्वीट, बोले- तुम हो असली मर्द

खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके की यारी विवादों से पुरानी है. इन दिनों सलमान खान संग पंगा लेने की वजह से केआरके सुर्खियों में बने हुए हैं. सलमान खान से शुरू हुआ ये विवाद अब बड़ा होता जा रहा है. केआरके ने अपने इस मामले में सिंगर मीका सिंह को घसीट उन्हें खरी खोटी सुनाई थी. इसके बाद केआरके ने गोविंदा के नाम ट्वीट लिख उन्हें शुक्रिया कहा और अब उन्होंने एक्टर अर्जुन कपूर को अपना खास दोस्त और असली मर्द बताया है.

अर्जुन कपूर को केआरके ने बताया असली मर्द

केआरके ने मीका सिंह से पंगा लेने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट को लॉक कर लिया था. हालांकि वह वापस आ गए हैं और एक के बाद एक एक्टर का नाम अपने मामले में घसीट रहे हैं. गोविंदा के बाद अब केआरके ने ट्वीट कर बताया है कि अर्जुन कपूर ने उनसे काफी देर तक फोन पर बात की और उन्हें अब समझ आया कि अर्जुन ही उनके सच्चे दोस्त हैं. इतना ही नहीं केआरके ने लिखा कि अब वह उनकी फिल्मों को निगेटिव रिव्यू नहीं देंगे.

केआरके ने एक्टर अर्जुन कपूर को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन कपूर भाई, आपकी कॉल और लंबी बातचीत के लिए. मैं अब समझ गया हूं कि बॉलीवुड में सिर्फ आप ही मेरे असली दोस्त हो और सिर्फ आप ही असली मर्द को जो किसी से नहीं डरता. अब मैं कभी आपकी फिल्मों का निगेटिव रिव्यू नहीं करूंगा.'

Thank you so much @arjunk26 Bhai for your call and long discussion. Now I understood that you are only my real friend in Bollywood. And you are only real MARD who is not scared of anyone. Now I will never ever criticise your film.