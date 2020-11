कृति खरबंदा ने दिखाया अपना 'मलेरिया' वाला चेहरा, फैन्स से की- मीम्स बनाने की अपील

तैश है धड़कन तैश जुनून है तैश रगों मैं बना लहू है #taish #anythingforfamily @bejoynambiar @harshviro @pulkitsamrat @jimsarbhforreal @harshvardhanrane @iamsanjeeda @zoamorani @ankurratheeofficial @saloni_batra_ @armaankhera @saurabhsachdeva77 @virafpp @gopikagulwadi @easemytrip @nishantpitti @sohamrockstrent @deepakmukut @shivanshuhere @rikantpitti @zeemusiccompany @zee5premium #bts #behindthescenes

A post shared by Kriti Kharbanda (@kriti.kharbanda) on Oct 22, 2020 at 12:58am PDT