Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding: कैसी है कटरीना कैफ की ससुराल? इंडस्ट्री से है ससुर-देवर का कनेक्शन

आखिरकार वो पल आ ही गया है, जब बॉलीवुड के दो शानदार स्टार्स कटरीना कैफ और विक्की कौशल एक दूसरे संग शादी करके अपनी लव स्टोरी को एक नया मुकाम देने वाले हैं. कटरीना कैफ के दूल्हा बनने जा रहे विक्की कौशल फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि विक्की कौशल के पिता लंबे समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं.

बॉलीवुड के दमदार एक्टर्स में शुमार विक्की कौशल का जन्म एक चॉल में हुआ था. विक्की की मां का नाम वीना कौशल और पिता का नाम शाम कौशल है. विक्की ने Into The Wild with Bear Grylls के एक एपिसोड में अपने फैमिली बैकग्राउंड और जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर कई सारी चीजें बताई हैं. उन्होंने बताया कि वो 10X10 के घर में पले बढ़े हैं, जिसमें अलग से किचन या बाथरूम भी नहीं था. विक्की कौशल ने कहा- इसी जगह मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद से मेरी फैमिली की एक जर्नी रही है. विक्की ने बताया कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने कई मुश्किल हालात देखे हैं.

फिल्मों को लिए विक्की के पिता ने छोड़ दी थी जॉब

रिपोर्ट्स की मानें तो विक्की कौशल के पिता मुंबई में जॉब करते थे. लेकिन फिल्मों में करियर बनाने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी. विक्की के पिता सांताक्रूज में एक पेइंग गेस्ट में रहते थे. उनके साथ वहां दस पंजाबी साथी भी रहते थे और सभी स्टंटमैन थे. यही वो समय था जब विक्की के पिता ने भी एक स्टंटमैन बनने का फैसला किया. फैमिली का ठीक से ख्याल रखने के लिए अच्छे पैसे कमाने के लिए विक्की के पिता शाम कौशल कम उम्र में ही स्टंटमैन बन गए.

विक्की को पिता ने दी थी इंजीनियर बनने की सलाह

हिंदी सिनेमा में काम करने के बाद शाम कौशल चाहते थे कि उनके बेटे विक्की का करियर स्टेबल रहे. इसलिए उन्होंने विक्की को इंजीनियरिंग करने की सलाह दी. लेकिन किसे पता था कि विक्की भी बॉलीवुड इंड्स्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे और एक दमदार एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे. विक्की ने मसान, उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक, सरदार उधम जैसी कई शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस किया है.

विक्की के भाई भी हैं एक्टर

विक्की कौशल के छोटे भाई सनी कौशल का भी बॉलीवुड से गहरा नाता है. कम ही लोग जानते हैं कि जानते हैं कि विक्की के भाई ने उनसे पहले ही बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया था. सनी ने अपनी बॉलीवुड जर्नी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरू की थी. सनी ने फिल्म माय फ्रेंड पिंटो में राघव धर को डायरेक्शन में असिस्ट किया था. इसके अलावा उन्होंने साल 2014 में आई फिल्म गुंडे में अली अब्बास जफर को भी असिस्ट किया था. एक एक्टर के तौर पर सनी को फिल्म गोल्ड से पहचान मिली. हाल ही में सनी को फिल्म शिद्दत नें देखा गया था.