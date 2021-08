माधुरी दीक्षित के गाने 'चोली के पीछे क्या है' पर कार्तिक का डांस, फैंस ने की तारीफ

कार्त‍िक आर्यन सोशल मीड‍िया पर एक्ट‍िव रहने वाले सेल‍िब्र‍िटीज में से एक हैं. लॉकडाउन के समय भी कार्त‍िक ने सोशल मीड‍िया के जर‍िए फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. एंटरटेनमेंट का यह स‍िलस‍िला अभी भी जारी है. हाल ही में कार्त‍िक ने माधुरी दीक्ष‍ित के हिट ट्रैक पर डांस करते वीड‍ियो शेयर किया है. उनका यह डांस देख फैंस भी तारीफों के पुल बांधने लग गए हैं.

कार्त‍िक ने माधुरी दीक्ष‍ित के हिट गाने 'चोली के पीछे क्या है' के बैकग्राउंड म्यूज‍िक कुक कुक कुक पर अपना डांस ट्व‍िस्ट दिया है. जहां ओर‍िज‍िन गाने में माधुरी के लटके-झटके देखने को मिले, वहीं इस गाने की धुन में कार्त‍िक ने अलग अंदाज पेश किया है. उनके साथ वीड‍ियो में दो अन्य लोग भी देखे जा सकते हैं. तीनों ने कुक कुक कुछ की धुन को शानदार बनाया है.

अफगान पुलिस में काम करने वाली महिला डायरेक्टर, जिस पर तालिबान ने बरसाईं थीं गोलियां

डांस ही नहीं कैप्शन भी मजेदार

कार्त‍िक ने वीड‍ियो शेयर कर मजेदार कैप्शन भी दिया है. उन्होंने शब्दों को राइमिंग सीक्वेंस में लिखा 'We cook… people look

But this is how you do the hook' यानी हम पकाते हैं, लोग देखते हैं और ये है डांस करने का तरीका. फैंस ने कार्त‍िक के डांस मूव्स और उनके कैप्शन दोनों को सराहा है. एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया 'मैं गर्व से कह सकता हूं कि कार्त‍िक आर्यन बेस्ट डांसर हैं.'

जूनियर एनटीआर ने खरीदी Lamborghini Urus Graphite Capsule, कीमत 3.16 करोड़

शुरू की फ्रेडी की शूट‍िंग

बता दें कार्त‍िक ने अपनी अपकमिंग फिल्म फ्रेडी की शूट‍िंग शुरू कर दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शूट‍िंग सेट से फोटो शेयर किए हैं. उन्होंने डार्क रूम में लैंप लाइट्स से सजे कमरे की वीड‍ियो साझा की है. उनकी आने वाली फिल्मों में धमाका और भूल भूलैय्या शामिल है. कार्त‍िक करण जौहर की दोस्ताना 2 का भी हिस्सा थे लेक‍िन किसी वजह से उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया.