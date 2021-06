नेशनल अवार्ड विनर एक्टर संचारी विजय की मौत, परिवार ने लिया अंगदान का फैसला

नेशनल अवॉर्ड विनर कन्नड़ एक्टर संचारी विजय को ब्रेन डेड घोष‍ित कर दिया गया है. 12 जून को एक सड़क दुर्घटना में संचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड करार दिया. अब उनके पर‍िवार वालों ने संचारी का ऑर्गन डोनेट करने का फैसला किया है.

संचारी विजय शन‍िवार को अपने अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे. वे मोटरबाइक पर थे जब यह हादसा हुआ. हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में बेंगलुरू के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया. यहां वे आईसीयू में जिंदगी से जंग लड़ रहे थे. दिमाग और जांघ के दाह‍िने हिस्से में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. दो दिन इलाज के बाद सोमवार 14 जून को एक्टर को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया.

न्यूरोसर्जन अरुण नायक ने एक चैनल से बातचीत में संचारी के हेल्थ के बारे में पहले ही स्थ‍ित‍ि का ब्यौरा दिया था. उन्होंने कहा था- 'संचारी विजय की स्थ‍ित‍ि बहुत नाजुक है. उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, हमने सर्जरी की है, अगला 48 घंटा बहुत ही क्रिट‍िकल होने वाला है.'

किच्छा सुदीप ने दुख जाह‍िर किया

संचारी विजय के निधन पर एक्टर किच्छा सुदीप ने भी अफसोस जताया है. उन्होंने ट्व‍ीट किया- 'ये दिल तोड़ने वाली खबर है कि संचारी विजय ने अपनी आख‍िरी सांस ली. लॉकडाउन से पहले उसे दो-चार बार मिला था...उसकी अगली फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड था...ये फिल्म की रिलीज तक ड्यू रहेगा. उनके पर‍िवार और दोस्तों को मेरी संवेदनाएं.'

Very very disheartening to accept that Sanchari Vijay breathed his last.

Met him couple of times just bfr this lockdown,,,, all excited about his nxt film,, tats due for release.

Very sad.

Deepest Condolences to his family and friends.

RIP 🙏🏼