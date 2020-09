अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में बनी रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बीते कुछ वक्त में काफी लोगों पर सवाल खड़े किए हैं. यही वजह है कि इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ हो गया है. तमाम कलाकार या तो उनके खिलाफ हैं या उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं. अब तो देश के बाहर से भी लोग कंगना का विरोध करते नजर आ रहे हैं.

हाल ही में कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, "मैं बहुत लड़ाकू लड़की की तरह लग सकती हूं लेकिन ये सच नहीं है, मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की है, अगर कोई इस बात को गलत साबित कर सके तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी, मैं कभी भी खुद लड़ाई शुरू नहीं करती लेकिन खत्म मैं ही करती हूं. भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जब कोई आपसे लड़ाई के लिए कहे तो आपको उसे इनकार नहीं करना चाहिए."

कंगना के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की पत्नी शनिएरा अकरम ने लिखा, "हो सकता है कि तुमने लड़ाइयां शुरू नहीं की हों, लेकिन तुम बिलकुल मदर टेरेसा तो नहीं हो.. हो क्या?" मालूम हो कि इससे पहले मुनीब बट्ट और सिंगर मोमिना मुस्तेहसन भी कंगना के विवादास्पद ट्वीट्स पर जवाब दे चुकी हैं.

You may not start fights, but you’re not exactly Mother Teresa now are you... https://t.co/CQE0fbL9lP