कंगना रनौत ने कराया अपने पेरेंट्स के घर का मेकओवर, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत यूं तो अपने पॉलिटिकल बयानों की वजह से खूब सुर्खियां बंटोरती हैं मगर कभी-कभी वे अपने पर्सनल लाइफ की झल्कियां भी फैन्स संग साझा करती नजर आती हैं. एक्ट्रेस अपनी फैमिली का खासा खयाल रखती हैं और खाली समय में उनके साथ समय बिताना पसंद करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर मुंबई स्थित अपने पेरेंट्स के घर की कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं. दरअसल कंगना के माता-पिता के घर का मेकओवर हुआ है और कंगना घर के नए रूप को देख काफी उत्साहित नजर आ रही हैं. फैन्स संग भी उन्होंने अपने ये इमोशन्स शेयर किए हैं.

कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपने पेरेंट्स के घर की पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- रितु और मैंने मुंबई स्थित अपने पेरेंट्स के घर को पूरी तरह से ट्रान्सफॉर्म कर दिया. इसी की कुछ बिफोर और ऑफ्टर फोटोज हैं. मेरे पेरेंट्स को क्या पसंद है, मेरी मां क्या चाहती हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया. इस पर काम करना सुखद रहा. मैं उम्मीद करता हूं कि ये उन लोगों को प्रेरित करे तो होम डेकोरेशन में दिलचस्पी रखते हैं.

Ritu and I worked on transforming my parents Mumbai house, sharing before and after pictures, how my parents preferred and what she wants, it was fun to work together with her on this, hope it inspires those who are interested in home decor🌸

Before ( parents liked more earthy) pic.twitter.com/W3y9J7bg44