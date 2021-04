ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #VannakamModiJi, कंगना ने शेयर की PM मोदी की पसंदीदा तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. कंगना अपने विचारों को ट्विटर पर खुलकर रखती हैं और यही कारण है कि वह सुर्खियों में बनी रहती हैं. सभी को पता है कि कंगना रनौत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन हैं और उनकी बहुत इज्जत करती हैं. ऐसे में ट्विटर पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें कंगना रनौत ने भी खुलकर हिस्सा लिया है.

कंगना ने शेयर की मोदी की फोटो

ट्विटर पर शुक्रवार को #VannakamModiJi ट्रेंड की शुरुआत हुई. तमिलनाडु चुनाव के लिए मोदी की मदुरई और कन्याकुमारी में रैली से पहले इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी. ट्रेंड के तहत यूजर्स को उनके हिसाब से मोदी की बेस्ट फोटो को पोस्ट करना था. यह ट्रेंड कंगना रनौत को भा गया और उन्होंने भी अपनी पसंदीदा फोटो को शेयर कर इसे सपोर्ट किया है.

कंगना रनौत, मोदी की फोटो शेयर करते हुए लिखती हैं, ''अच्छा ट्रेंड है #VannakamModiJi...सभी मोदी जी की अपनी फेवरेट फोटो पोस्ट कर रहे हैं...ये मेरी फेवरेट है... वो व्यक्ति जिसने भारत को बेहोशी की हालत और नींद से उठाया...जिसने लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की लौ जलाई और धर्म को स्थापित किया. #LionKing #Thalaiva.''

Nice trend #VannakamModiJi .... Every one posting favourite picture of Modi ji ... here is mine... the man who awakened India its sleeping consciousness and conscience.... awakened the spirit of nationalism and established dharma #LionKing #Thalaiva pic.twitter.com/z8C8j41Gcy