कंगना ने शेयर किया धाकड़ एक्शन सीन, शूट करने में खर्च हुए 25 करोड़

कंगना रनौत इन दिनों ट्विटर पर अपने विचार जाहिर करने के साथ-साथ फिल्मों की शूटिंग में भी व्यस्त हैं. कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म धाड़क की शूटिंग कर रही हैं. इस फिल्म को लेकर काफी मेहनत की जा रही हैं और कंगना के लेटेस्ट ट्वीट से पता चला है कि फिल्म के मेकर्स इसके लिए काफी पैसे भी खर्च कर रहे हैं. कंगना ने बताया है कि उनकी फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च कर एक सेट तैयार किया गया है.

एक्शन सीन पर 25 करोड़ रुपये

कंगना ने एक एक्शन सीन की रिहर्सल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''मैंने कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा जो रिहर्सल्स को इतना समय और महत्व देता है. कल रात से अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट किया जाएगा, लेकिन मैं उसकी तैयारी देखकर हैरान हूं. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. 25 करोड़ से ज्यादा पैसे सिर्फ इस एक एक्शन सीक्वेंस पर खर्च किए जा रहे हैं. #Dhaakad.''

Never saw a director who gives so much time and importance to rehearsals, one of the biggest action sequences will be shot from tomorrow night but amazed with the amount of prep, getting to learn so much, more than 25 crores being spent on a single action sequence #Dhaakad pic.twitter.com/zbU70VOT4b